Zee News Bengali
  • Narendra Modi Address to Nation: যারা মহিলাদের বিল আটকেছে, তাদের পাপের ফল ভুগতে হবে: মোদী

Narendra Modi Address to Nation: সরকারের উদ্দেশ ছিল দেশহিত। কিন্তু বিরোধীরা তা হতে দেয়নি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 18, 2026, 09:06 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের নারী শক্তির উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা সরকার করেছিল তা করতে দেয়নি বিরোধীরা। টেনে আনলেন মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে যাওয়ার প্রসঙ্গ। শনিবার সন্ধেয় জাতীয় উদ্দেশে তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মা-বোনদের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। সরকারের উদ্দেশ ছিল দেশহিত। কিন্তু বিরোধীরা তা হতে দেয়নি। এই পাপের ফল তাদের ভুগতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বিশেষকরে দেশের মহিলা, মা ও বোনদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ভারতের প্রতিটি মানুষ দেখছে, কীভাবে দেশের মহিলাদের উন্নয়নকে রুখে দেওয়া হল। তাদের স্বপ্নকে কীভাবে পিষে দেওয়া হল। আমাদের এত বছরের চেষ্টার পরও আমরা সফল হতে পারলাম না। মহিলা বিল সংশোধনী বিল পাস হল না। এর জন্য আমরা দেশের মা-বোনদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের কাছে দেশহিত সবার আগে। কিন্তু কিছু লোকের কাছে যখন দলহিত সবকিছু হয়ে যায় তখন নারীশক্তি-দেশহিতকে তার মূল্য দিতে হয়। এবারও সেটাই হল। 

বিরোধীদের নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার কংগ্রেস, জিএমকে, সপা, তৃণমূল কংগ্রেসের স্বার্থবাদী রাজনীতির ফল দেশের মহিলাদের ভোগ করতে হল। কাল দেশের কোটি কোটি মহিলাদের নজর সংসদে ছিল। দেশের মহিলারা দেখছিলেন, আমিও দেখলাম, যখন মহিলা বিল ভোটে হেরে গেল তখন কংগ্রেস, ডিএওমক, টিএমসি, সপা-র মতো পার্টি খুশিতে তালি বাজাচ্ছিল। মহিলাদের অধিকার হরণ করে এরা হাততালি দিচ্ছেন। ওরা শুধু টেবিল চাপড়াচ্ছিল না বরং ওর মহিলাদের আত্মসম্মানে আঘাত করছিল। এই স্মৃতি দেশের মহিলাদের মনে গেঁথে থাকবে। তারা যখনই এইসব নেতাদের দেখবে তখন মনে করবে এরাই তাদের অধিকার হরণ করেছিল। 

এরা উল্লাস করেছিল। যারা মহিলা বিলের বিরোধিতা করেছে তাদের বলব, ওরা ভুলে গিয়েছেন ২১ শতকের মহিলারা দেশের প্রতিটি ঘটনার উপরে নজর রাখেন। সত্যিটা তারা জেনে গিয়েছেন। তাই মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করে বিরোধীরা যে পাপ করেছে তার ফল তাদের ভোগ করতেই হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল সংশোধনীর পক্ষে ভোট পড়ে ২৯৮টি, বিপক্ষে ভোট পড়ে ২৩০টি। ফলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের মুখে ঘুরপথে ডিলিমিটেশনের পরিকল্পনা ভেস্তে যায় সরকারের। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, মহিলা বিল কারও অধিকার হরণের জন্য আনা হয়নি। বরং সরকারের উদ্দেশ ছিল সবাইকে কিছু না কিছু দেওয়া। দেওয়ার জন্য় সংশোধন করা হচ্ছিল বিলটি। 

