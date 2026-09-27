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সোমবার থেকে ৩ দিন দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট আপাতত স্থগিত

Bank Strike Deferred: ব্যাংক ধর্মঘট আপাতত স্থগিত হয়ে যাওয়ার হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন অনেক গ্রহক। তবে তিন দিন ব্যাংক ধর্মঘট থাকলেও ব্যাংকগুলির তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের বহু পরিষেবা চালু থাকবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 27, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:05 AM IST
সোমবার থেকে ৩ দিন দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট আপাতত স্থগিত

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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