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WATCH: নয়ডায় ৩ রুশ মিলিটারি এয়ারক্রাফ্ট! রয়েছে ৪৮ ফুটের ৯২৫০০০ কেজির দানব বিমানও! ভিডিয়োতে তুমুল চাঞ্চল্য

নয়ডায় দাঁড়িয়ে ৩ রুশ মিলিটারি এয়ারক্রাফ্ট! তার মধ্য়ে রয়েছে ৪৮ ফুটের ৯২৫০০০ কেজির দানব বিমানও! ভিডিয়োতে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে। ঠিক কী জানা যাচ্ছে?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 10, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:22 PM IST
WATCH: নয়ডায় ৩ রুশ মিলিটারি এয়ারক্রাফ্ট! রয়েছে ৪৮ ফুটের ৯২৫০০০ কেজির দানব বিমানও! ভিডিয়োতে তুমুল চাঞ্চল্য
Image Credit: তিন রুশ বিমান নয়ডায়!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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