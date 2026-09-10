/WATCH: নয়ডায় ৩ রুশ মিলিটারি এয়ারক্রাফ্ট! রয়েছে ৪৮ ফুটের ৯২৫০০০ কেজির দানব বিমানও! ভিডিয়োতে তুমুল চাঞ্চল্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের আয়োজনে নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিক্স সম্মেলন শুরু হচ্ছে। প্রগতি ময়দান কমপ্লেক্সের ভারত মন্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের তাবড় প্রভাবশালী রাষ্ট্রনেতাদের স্বাগত জানাবেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যেমন আসছেন। তেমনই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও (২০১৯ সালের পর এটিই তাঁর প্রথম ভারত সফর) আসছেন। মূল সদস্য দেশের শীর্ষনেতৃবৃন্দের মধ্যে থাকছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, ইথিওপিয়ার প্রেসিডেন্ট আবি আহমেদ ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার প্রতিনিধি ও তাঁর দেশের বিদেশমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা। আর এই আবহে নয়ডায় দাঁড়িয়ে ৩ রুশ মিলিটারি এয়ারক্রাফ্ট! রয়েছে ৪৮ ফুটের ৯২৫০০০ কেজির দানব বিমান Ilyushin Il-76! সংবাদসংস্থা এনআইয়ের শেয়ার করা ভিডিয়োতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে!
কেন এল তিনটি রুশ মিলিটারি এয়ারক্রাফ্ট?
গত মঙ্গলবার ভোরেই নয়ডা বিমানবন্দরে রুশ বিমানগুলি এসেছে। নবনির্মিত ও সদ্য চালু হওয়া এই বিমানবন্দরে এই প্রথম কোনও বিদেশি বিমান অবতরণ করল। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বিমানগুলি এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার আইএল-৭৬ সামরিক পরিবহণ বিমান। ব্রিক্স সম্মেলনে উপলক্ষে পুতিনের ভারত সফরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই বিমানে রাশিয়ার অ্যাডভান্স টিম এসেছে। রয়ছেন সেই দেশের সামরিক কর্তারাও। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভারত সফরের আগেই এই মিলিটারি এয়ারক্রাফ্টগুলি এসেছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাতায়াত ও নিরাপত্তার বিষয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে। উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক কার্যক্রমের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই রাশিয়ান টিমের আগমন বলেই ধারণা করা হচ্ছে। গত বুধবার পর্যন্ত নয়ডা বিমানবন্দরেই ছিল বিমানগুলি। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মী ও রুশ দলের সদস্যরা বিমানগুলির তদারকি এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করছিলেন। নয়ডা বিমানবন্দরে রুশ সামরিক বিমানগুলির অবতরণ এবং সেখানে সেগুলোর অবস্থান মূলত একটি উচ্চ-পর্যায়ের সম্মেলনের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক প্রটোকল, নিরাপত্তা এবং বিদেশি কর্মকর্তাদের যাতায়াত সংক্রান্ত প্রস্তুতিরই অংশ।
নয়ডা বিমানবন্দরের নয়া মাইলস্টোন
এতদিন পর্যন্ত ভারতে আসা বিদেশি সামরিক বিমানগুলি সাধারণত দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার করত। তাই নয়ডা বিমানবন্দরে তিনটি রুশ বিমানের আগমন এই নতুন বিমানবন্দরেরর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। কারণ বিমানবন্দরের কার্যক্রম সবেমাত্র শুরু হয়েছে। নয়ডায় আগে কিন্তু কোনও বাণিজ্যিক বা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিল না। দিল্লী ও তার আশেপাশের অঞ্চলের মানুষ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উপরই নির্ভর করতেন। উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেওয়ারে তৈরি হয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ বিমানবন্দর। নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই জেওয়ার বিমানবন্দর নামে পরিচিত)। চলতি বছর ২৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিমানবন্দরের প্রথম দফার উদ্বোধন করেন এবং গত ১৫ জুন থেকে এখানে বাণিজ্যিক বিমান চলাচল শুরু হয়।
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