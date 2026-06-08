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Khan Sir news: কোচিং সেন্টারের বাইরে তীব্র গোলাগুলি: বিতর্কের ত্রিমুখী আইনি সাঁড়াশি চাপে গ্রেফতারি মুখে বিখ্য়াত খান স্যার, উত্তাল দেশ

Khan Sir Update: ঘটনার পর পরই খান স্যর প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিং সেন্টার ‘জ্ঞান বিন্দু’-র পরিচালক রোশন আনন্দের বিরুদ্ধে হামলা ও গুলিচালনার অভিযোগ আনেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পটনা পুলিস রোশন আনন্দকে গ্রেফতারও করে। আনন্দ অবশ্য প্রথম থেকেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আসছিলেন এবং তাঁর দাবি ছিল, খান স্যর তাঁকে ফাঁসানোর জন্য গভীর ষড়যন্ত্র করেছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 08, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:00 PM IST
Khan Sir news: কোচিং সেন্টারের বাইরে তীব্র গোলাগুলি: বিতর্কের ত্রিমুখী আইনি সাঁড়াশি চাপে গ্রেফতারি মুখে বিখ্য়াত খান স্যার, উত্তাল দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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