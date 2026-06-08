/Khan Sir news: কোচিং সেন্টারের বাইরে তীব্র গোলাগুলি: বিতর্কের ত্রিমুখী আইনি সাঁড়াশি চাপে গ্রেফতারি মুখে বিখ্য়াত খান স্যার, উত্তাল দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খ্যাতনামা ইউটিউবার, অনলাইন ‘স্টার টিচার’ ফৈজল খান ওরফে ‘খান স্যর’-এর সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে কার্যত খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন এই কোটি কোটি তরুণের জনপ্রিয় শিক্ষক।
বিহারের পটনায় তাঁর কোচিং সেন্টারের বাইরে গুলিচালনা ও ভাঙচুরের ঘটনায় এফআইআর দায়ের হতেই গ্রেফতারি এড়াতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তবে এখনই মিলল না স্বস্তি। সোমবার পটনার একটি আদালতে খান স্যরের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ হলেও, বিচারক রায়দান স্থগিত বা সংরক্ষিত রেখেছেন। ফলে তাঁর মাথার ওপর গ্রেফতারির খাঁড়া কিন্তু ঝুলেই রইল।
শুধুমাত্র বিহারের পটনা নয়, খান স্যরের বিতর্কের জল এবার গড়িয়েছে দেশের রাজধানী দিল্লি এবং তাঁর উত্তরপ্রদেশের পৈতৃক ভিটে পর্যন্ত। একদিকে বিহার পুলিসের তদন্ত, অন্যদিকে দিল্লি হাইকোর্টে কোটি টাকার মানহানির মামলা এবং পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের গুরুতর অভিযোগ-- এই ত্রিমুখী সাঁড়াশি চাপে পড়ে খ্যাতনামী এই শিক্ষাবিদের গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা এখন তীব্র হচ্ছে।
বিবাদের সূত্রপাত চলতি মাসের শুরুতে, গত ২ জুন রাতে। পটনার কদমতলা থানা এলাকায় অবস্থিত ‘খান গ্লোবাল স্টাডিজ ইনস্টিটিউট’ (কেজিএস)-এর বাইরে ব্যাপক ভাঙচুর এবং কমপক্ষে ১০ রাউন্ড গুলি চলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর থেকেই খান স্যর একাধিকবার তাঁর বয়ান বদল করেছেন। প্রথমে তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁর সেন্টারের বাইরে হামলা চালানো হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, রাতের অন্ধকারে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে তিনি স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারেননি।
ঘটনার পর পরই খান স্যর প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিং সেন্টার ‘জ্ঞান বিন্দু’-র পরিচালক রোশন আনন্দের বিরুদ্ধে হামলা ও গুলিচালনার অভিযোগ আনেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পটনা পুলিস রোশন আনন্দকে গ্রেফতারও করে। আনন্দ অবশ্য প্রথম থেকেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আসছিলেন এবং তাঁর দাবি ছিল, খান স্যর তাঁকে ফাঁসানোর জন্য গভীর ষড়যন্ত্র করেছেন।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিস গুলি চলার ঘটনা অস্বীকার করলেও, একটি ভাইরাল ভিডিয়োর পর পুরো মামলার মোড় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায়। ঘটনার রাতে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁর মোবাইলে গুলিচালনার একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন। অভিযোগ, খান স্যরের কোচিং সেন্টারের কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে জোরপূর্বক মোবাইল থেকে ভিডিয়োটি মুছে ফেলতে বাধ্য করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কোনওভাবে সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।
ভাইরাল ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যায়, খান স্যরের নিজস্ব দুই রক্ষী প্রদীপ ও তালেশ্বর বন্দুক উঁচিয়ে গুলি চালাচ্ছেন। ভিডিয়োটি নজরে আসতেই পটনা পুলিস তৎক্ষণাৎ ওই দুই নিরাপত্তাকর্মীকে গ্রেফতার করে। রক্ষীদের গ্রেফতারির পরেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম জড়ায় খোদ খান স্যরের।
এফআইআরে নাম জড়ানোর পর থেকেই খান স্যর গ্রেফতারি এড়াতে পটনা আদালতের দ্বারস্থ হন। সোমবার তাঁর আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি ঘিরে আদালত চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। গুঞ্জন ওঠে যে, তিনি হয়তো আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারেন। তবে তাঁর আইনজীবী অরবিন্দ কুমার মাহুয়ার স্পষ্ট জানান, খান স্যর আত্মসমর্পণ করছেন না।
আদালতে দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে আইনজীবী অরবিন্দ কুমার সাংবাদিকদের জানান, 'মামলার কাজ চলছে। সবকিছুই আইনের ওপর নির্ভর করছে। ঘটনার প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হবে। বিচারক এখনও কোনও রায় দেননি, রায় সংরক্ষিত রেখেছেন।' শুনানির সময় আইনজীবীর দাবি ছিল, খান স্যরের সামাজিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই এফআইআর করা হয়েছে। ঘটনার দিন তাঁর মক্কেলের কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না বলেও তিনি সওয়াল করেন।
বিহারের এই ফৌজদারি মামলার সমান্তরালেই দিল্লির বুকেও বড়সড় আইনি ধাক্কা খেয়েছেন খান স্যর। গত ২৯ মে ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংবাদমাধ্যমের এক খ্যাতনামী মহিলা সাংবাদিক তাঁর টেলিভিশন চ্যানেলে একটি বিতর্কসভা করেন। সেখানে তিনি অনলাইন ‘স্টার টিচার’দের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাংবাদিকের দাবি, তিনি নির্দিষ্ট কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি।
কিন্তু এই প্রতিবেদনের পর পরই ক্ষুব্ধ খান স্যর এবং আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসে ওই সাংবাদিক এবং তাঁর চ্যানেলের বিরুদ্ধে চরম অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। ইউটিউব ভিডিও ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ওই সাংবাদিককে ‘বিকিয়ে যাওয়া সাংবাদিক’, ‘চাটুকার’, ‘দালাল’ এবং ‘ভুয়ো সংবাদের আখড়া’ বলে ক্রমাগত আক্রমণ করা হয়। এমনকি কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে জনসমক্ষে উপহাস করার পাশাপাশি ওই সাংবাদিকের পরিবারের গোপনীয়তা বিপন্ন করার অভিযোগও উঠেছে।
এরই জেরে ওই মহিলা সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে দিল্লি হাইকোর্টে খান স্যর, কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং একটি নিউজ প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকার মানহানির মামলা ঠোকা হয়েছে। ‘বার অ্যান্ড বেঞ্চ’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাইকোর্টে মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।
আইনি লড়াইয়ের মাঝেই খান স্যরের পারিবারিক সূত্র থেকেও বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার ভাটপার রানি গ্রামে রয়েছে খান স্যর ওরফে ফৈজল খানের পৈতৃক ভিটে। সেখানকার জমি ও সম্পত্তি নিয়েও আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদে জড়িয়েছেন তিনি।
গ্রামের বাসিন্দা তথা খান স্যরের কাকা ইমরান সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'খান ও তাঁর পরিবার খুবই অহঙ্কারী এবং অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। খবরের শিরোনামে আসার জন্য ওরা সবকিছু করতে পারে। পটনার ঘটনাটি এই লাগামছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষারই ফল। খান চান না তাঁর সামনে অন্য কেউ মাথা তুলে দাঁড়াক।' স্থানীয় আরও এক বাসিন্দা নিশার আহমেদ খান দাবি করেন, 'খান স্যরের কোনও বিশেষ শিক্ষাগত ডিগ্রি নেই। তিনি শুধু ভালো বক্তা এবং তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন।'
প্রতিবেশীদের অভিযোগও কম নয়। ধর্মেন্দ্র নামে এক প্রতিবেশী জানান, গ্রামের রাস্তার একটি অংশ নিয়ে বিবাদের জেরে খান স্যর ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁর বাড়ির দেওয়াল জোর করে ভেঙে ফেলেছিলেন। এই ধরনের জবরদস্তি এবং ক্ষমতার দম্ভ দেখানো তাঁর মজ্জাগত স্বভাব বলে গ্রামের অনেকেই দাবি করেছেন।
কোচিং সেন্টারের রেষারেষি থেকে শুরু হওয়া বিবাদ খোদ খান স্যরের কেরিয়ার এবং জীবন বিপন্ন করে দিচ্ছে। পটনা পুলিসের জালে তাঁর নিজের রক্ষীরা ধরা পড়ার পর তিনি য বিপাকে তা বলার অবকাশ রাখে না।
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