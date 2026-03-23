English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Mumbai Horror: 'আমার সঙ্গে থাকবি না?' অসহ্য রাগে সঙ্গীকে পরপর ২০ বার কোপ সমপ্রেমীর, পরে গলা কেটে হত্যা

Mumbai Horror: মুম্বইয়ে এক যুবককে তাঁরই বন্ধু অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করেছে বলে অভিযোগ। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তের সঙ্গে লিভ-ইন পার্টনার হিসেবে থাকতে রাজি না হওয়ায় এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 23, 2026, 08:05 PM IST
মর্মান্তিক পরিস্থিতি। তৈরি ভয়ংকর আতঙ্কের আবহ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের ধারাভিতে (Mumbai's Dharavi) ভয়ংকর ঘটনা! এক যুবককে তাঁরই বন্ধু অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তের সঙ্গে লিভ-ইন পার্টনার হিসেবে থাকতে রাজি না হওয়ায় এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। মৃতের নাম অশ্বিন শিবকুমার নাদার (Ashwin Shivkumar Nadar)। তাঁকে ২০ বার কোপ মারা হয় (stabbed 20 times)। অভিযুক্তের নাম আশিক অসীম আখতার খান (Ashiq Asim Akhtar Khan)। সে এখন শ্রীঘরে। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Ammonia Tank Explosion: মৃত্যুনগরী; অ্যামোনিয়া ট্যাংকে বিস্ফোরণ, বিষবাতাসের কবলে ছটফট করে হাড়হিম মৃত্যু

২০ কোপ

পুলিসের বয়ান অনুযায়ী, ঘটনার দিন আশিক অসীম আখতার খান বন্ধু অশ্বিনকে একটি নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে রাগের মাথায় সে অশ্বিনের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অশ্বিনকে ২০ বারেরও বেশি কোপানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা কেটে ফেলা হয়।

রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার 

ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় অশ্বিনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

প্রত্যাখ্যানের জেরে

এক পুলিস কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ও নিহতের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহতের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু বারবার প্রত্যাখ্যান পাওয়ায় সে এই চরম পদক্ষেপ নেয়! পুলিস এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করেছে এবং ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে। নৃশংস এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আরও পড়ুন: Navratri Horror: ছিঁড়ল রোপওয়ের কেবল, পাহাড় থেকে নীচে পড়ল ট্রলি; নবরাত্রিতে ভয়াবহ বিপর্যয় মন্দিরে

মামলা

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিসের ১৯৫১ সালের অ্যাক্টের সেকশন ১৩৫ ও ৩৭(১) ধারায় এবং ভারতীয় ন্যায়সংহিতার সেকশন ১০৯(১) ও ৩৫১(৩) ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Mumbai HorrorMumbai shockerAshwin Shivkumar NadarAshiq Asim Akhtar Khan২০ কোপগলা কেটে খুন
পরবর্তী
খবর

Ammonia Tank Explosion: মৃত্যুনগরী; অ্যামোনিয়া ট্যাংকে বিস্ফোরণ, বিষবাতাসের কবলে ছটফট করে হাড়হিম মৃত্যু
.

পরবর্তী খবর

SIR Supplimentary List: সোমেই কি সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা? অশান্তি রুখতে বড় পদক্ষেপ নবান...