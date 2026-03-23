Mumbai Horror: 'আমার সঙ্গে থাকবি না?' অসহ্য রাগে সঙ্গীকে পরপর ২০ বার কোপ সমপ্রেমীর, পরে গলা কেটে হত্যা
Mumbai Horror: মুম্বইয়ে এক যুবককে তাঁরই বন্ধু অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করেছে বলে অভিযোগ। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তের সঙ্গে লিভ-ইন পার্টনার হিসেবে থাকতে রাজি না হওয়ায় এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের ধারাভিতে (Mumbai's Dharavi) ভয়ংকর ঘটনা! এক যুবককে তাঁরই বন্ধু অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তের সঙ্গে লিভ-ইন পার্টনার হিসেবে থাকতে রাজি না হওয়ায় এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। মৃতের নাম অশ্বিন শিবকুমার নাদার (Ashwin Shivkumar Nadar)। তাঁকে ২০ বার কোপ মারা হয় (stabbed 20 times)। অভিযুক্তের নাম আশিক অসীম আখতার খান (Ashiq Asim Akhtar Khan)। সে এখন শ্রীঘরে।
২০ কোপ
পুলিসের বয়ান অনুযায়ী, ঘটনার দিন আশিক অসীম আখতার খান বন্ধু অশ্বিনকে একটি নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে রাগের মাথায় সে অশ্বিনের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অশ্বিনকে ২০ বারেরও বেশি কোপানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা কেটে ফেলা হয়।
রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার
ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় অশ্বিনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।
প্রত্যাখ্যানের জেরে
এক পুলিস কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ও নিহতের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিহতের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু বারবার প্রত্যাখ্যান পাওয়ায় সে এই চরম পদক্ষেপ নেয়! পুলিস এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করেছে এবং ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে। নৃশংস এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
মামলা
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিসের ১৯৫১ সালের অ্যাক্টের সেকশন ১৩৫ ও ৩৭(১) ধারায় এবং ভারতীয় ন্যায়সংহিতার সেকশন ১০৯(১) ও ৩৫১(৩) ধারায় মামলা রুজু করা হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)