Tibet Leader Warns India: 'টাকা দিয়ে কিনে নেবে সবাইকে, উলটে দেবে সরকার!' ভারত 'দখলে'র ভয়ংকর চিনা প্ল্যান ফাঁস...

Tibet Leader Warns India: 'টাকা দিয়ে কিনে নেবে সবাইকে, উলটে দেবে সরকার!' ভারত 'দখলে'র ভয়ংকর চিনা প্ল্যান ফাঁস...
China Elite Capture: নয়াদিল্লিতে অবস্থিত চিনা দূতাবাস সক্রিয়ভাবে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের 'প্রভাবিত' করার চেষ্টা করছে। 'এলিট ক্যাপচার' একটি প্রাচীন চিনা কৌশল। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে - ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল, ব্যবসায়ী, নেতা, সাংবাদিক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যে কোনও সময় দখল করে নিতে পারে চিন! ঘুঁটি সাজাচ্ছে চিন! ছক কষছে চিন! চিনের সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চাল বোঝার আগেই হয়তো 'অনেক দেরি' হয়ে যেতে পারে! ঠিক এই ভাষাতেই ভারতকে সতর্ক করলেন তিব্বতি নেতা। তিব্বতি লবসাং সাংয়ে বলছেন, চিন ভারতকে 'এলিট ক্যাপচার' করার কৌশল করছে।
তিব্বতি নেতা ড. লবসাং সাংয়ে সতর্ক করে বলেন যে, ভারত বেজিংয়ের রাজনৈতিক পরিকল্পনা থেকে মুক্ত নয়। দিল্লিতে চীনা দূতাবাসে জাতীয় দিবস উদযাপন হচ্ছে। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, নয়াদিল্লিতে অবস্থিত চিনা দূতাবাস সক্রিয়ভাবে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের 'প্রভাবিত' করার চেষ্টা করছে। এমনকি 'শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনে'র পরিকল্পনাও করছে। সেইসঙ্গে চিনের অরুণাচল নিয়ে 'খেলা' তো আছেই। বেজিং অরুণাচল প্রদেশের গ্রামগুলির নাম পরিবর্তন করছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে সামরিক পরিকাঠামো নির্মাণ করছে। পাশাপাশি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে চলেছে।
লবসাং সাংয়ের দাবি, 'এলিট ক্যাপচার' একটি প্রাচীন চিনা কৌশল। এখন তারা নেতা, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং এমনকি আজকাল ইউটিউবারদেরও কিনে নেয়। এভাবেই চিন তিব্বত, জিনজিয়াং এবং মঙ্গোলিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিল। এখন ভারতেও তারা একই চেষ্টা করছে। নেপালের উদাহরণ টেনে তিনি সতর্ক করেন, নেপালে একটি দল প্রকাশ্যে চিনপন্থী, অন্যটি ভারতপন্থী। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপে চিন প্রভাব বাড়াচ্ছে।
তিনি জানান, ইউরোপের বহু মন্ত্রী যারা চিনের প্রশংসা করেছিলেন, পরবর্তীতে তাঁরাই চিনের কোম্পানিতে ১০০,০০০ ডলার বা তার বেশি বেতনে ডিরেকটর হিসেবে চাকরি পান। এভাবেই চিন প্রভাব খাটায়। লবসাং সাংয়ে বলেন, "তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে - ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল, ব্যবসায়ী, নেতা, সাংবাদিক সবাইকে। কারণ চিন ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ায় ঘিরে রাখতে এবং আধিপত্য বিস্তার করতে চায়।" তিনি বলেন।
লবসাং মনে করিয়ে দেন, "১৯৫৪ সালে পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৬২ সালের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন বিদেশমন্ত্রী হিসেবে চিন সফর করেন, তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছিল। শি জিনপিং ২০১৫ সালে ভারতে আসেন। তার ২ বছরের মধ্যে ডোকলামের ঘটনা ঘটে। ২০১৯ সালে ভারত ও চিন ৭০ বছর পূর্তি উদযাপন করে। আর তারপরই ২০২০ সালে চিনা সেনা গালওয়ানে প্রবেশ করে।"
