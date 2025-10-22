English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

UP Couple: 'মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব...' ১৯-র কিশোরের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' ২ সন্তানের মায়ের! পরিণতিতে...

UP Couple Till death do us part: গ্রামে সবাই যখন দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই যুগল এই ঘটনা ঘটায়।  দুজনেই চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সম্পর্ক গোপন রাখার। কিন্তু গ্রামবাসীরা জেনে ফেলেন। আর তারপরই শুরু হয় সন্দেহ।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 22, 2025, 05:41 PM IST
UP Couple: 'মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব...' ১৯-র কিশোরের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' ২ সন্তানের মায়ের! পরিণতিতে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব!' এমনটাই বলেছিলেন একে অপরকে! আর তারপরই... বিবাহিত মহিলার সঙ্গে প্রেম উনিশের কিশোরের। ঘনিষ্ঠতা। স্বাভাবিকভাবেই মানেনি পরিবার। আর তারপরই মর্মান্তিক পরিণতিকে বেছে নিল 'অসম' যুগল।

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তর প্রদেশের বিজনৌর জেলার একটি জঙ্গলে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন এক বিবাহিত মহিলা ও তাঁর ১৯ বছর বয়সী প্রেমিক। একসঙ্গে আত্মঘাতী হন যুগলে। দুজনকেই গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁদের। এই ঘটনায় শোকাস্তব্ধ পরিবার। 

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আরতি। দুই সন্তানকে রেখে গিয়েছেন আরতি। হোসেনপুর গ্রামে সবাই যখন দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই যুগল এই ঘটনা ঘটায়। আরতির বিয়ে হয়েছিল জগমোহনের সাথে। কিন্তু আরতি একই গ্রামের বাসিন্দা ললিতের প্রেমে পড়েন। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন দুজনে। চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সম্পর্ক গোপন রাখার। কিন্তু গ্রামবাসীরা জেনে ফেলেন। আর তারপরই শুরু হয় সন্দেহ।

এই পরিস্থিতিতে ১০ অক্টোবর প্রথম যুগল পালানোর চেষ্টা করে। এরপরই জগমোহন ললিতের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন পুলিসে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস দুজনকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনে। এরপর আদালতে আরতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকার ও বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলেও ললিতের প্রতি টান এড়াতে পারেনি আরতি। দুজনের মানসিক দূরত্বে প্রেম আরও গভীর হতে থাকে।

শেষে তাঁদের পরিবার ও গ্রামবাসীরা যখন দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই আরতি ও ললিত কাছের একটি জঙ্গলে গিয়ে বিষ পান করেন। জানা গিয়েছে, নিজেদের জীবন শেষ করার আগে যুগল একে অপরকে বলেছিলেন, "সমাজ যখন আমাদের একসাথে থাকতে দিল না, তখন মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব।"

আরও পড়ুন, Haryana Minister Son mysterious death: মন্ত্রীপুত্রের 'রহস্যমৃত্যু'তে ১৮০ ডিগ্রি টার্ন! বড় দাবি 'অভিযুক্ত' প্রাক্তন DGP বাবার... সত্যিটা কী?

আরও পড়ুন, Woman cuts off brother-in-law's private part: প্রেমে ধোঁকা, সবাই ঘুমাতেই রাতে ঘরে ঢুকে দেওরের পুরুষাঙ্গ কাটল বউদি!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
UP coupleTill death do us partMarried womanrelationship19-year-old lover
পরবর্তী
খবর

Man Kills Wife: 'মাকে দুমাস দেখিনি...', ছোট ছোট দুই ছেলের সন্দেহেই বেরোল, 'পিশাচ' বাবা খুন করে ড্রাম ভরে দিয়েছে...
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Doctor Harasses Woman In Clinic: 'নগ্ন করে বুকে হাত দেয়, চুম্বন করতে থাকে, ৩০...