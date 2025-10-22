UP Couple: 'মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব...' ১৯-র কিশোরের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' ২ সন্তানের মায়ের! পরিণতিতে...

UP Couple: 'মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব...' ১৯-র কিশোরের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা' ২ সন্তানের মায়ের! পরিণতিতে...
UP Couple Till death do us part: গ্রামে সবাই যখন দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই যুগল এই ঘটনা ঘটায়। দুজনেই চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সম্পর্ক গোপন রাখার। কিন্তু গ্রামবাসীরা জেনে ফেলেন। আর তারপরই শুরু হয় সন্দেহ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব!' এমনটাই বলেছিলেন একে অপরকে! আর তারপরই... বিবাহিত মহিলার সঙ্গে প্রেম উনিশের কিশোরের। ঘনিষ্ঠতা। স্বাভাবিকভাবেই মানেনি পরিবার। আর তারপরই মর্মান্তিক পরিণতিকে বেছে নিল 'অসম' যুগল।
উত্তর প্রদেশের বিজনৌর জেলার একটি জঙ্গলে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন এক বিবাহিত মহিলা ও তাঁর ১৯ বছর বয়সী প্রেমিক। একসঙ্গে আত্মঘাতী হন যুগলে। দুজনকেই গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁদের। এই ঘটনায় শোকাস্তব্ধ পরিবার।
জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আরতি। দুই সন্তানকে রেখে গিয়েছেন আরতি। হোসেনপুর গ্রামে সবাই যখন দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই যুগল এই ঘটনা ঘটায়। আরতির বিয়ে হয়েছিল জগমোহনের সাথে। কিন্তু আরতি একই গ্রামের বাসিন্দা ললিতের প্রেমে পড়েন। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন দুজনে। চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সম্পর্ক গোপন রাখার। কিন্তু গ্রামবাসীরা জেনে ফেলেন। আর তারপরই শুরু হয় সন্দেহ।
এই পরিস্থিতিতে ১০ অক্টোবর প্রথম যুগল পালানোর চেষ্টা করে। এরপরই জগমোহন ললিতের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন পুলিসে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস দুজনকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনে। এরপর আদালতে আরতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকার ও বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলেও ললিতের প্রতি টান এড়াতে পারেনি আরতি। দুজনের মানসিক দূরত্বে প্রেম আরও গভীর হতে থাকে।
শেষে তাঁদের পরিবার ও গ্রামবাসীরা যখন দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই আরতি ও ললিত কাছের একটি জঙ্গলে গিয়ে বিষ পান করেন। জানা গিয়েছে, নিজেদের জীবন শেষ করার আগে যুগল একে অপরকে বলেছিলেন, "সমাজ যখন আমাদের একসাথে থাকতে দিল না, তখন মৃত্যুতেই আমরা মিলিত হব।"
