Tirupati Dupatta Scam: ঘি-হীন লাড্ডুর পর এবার প্রসাদী পোশাক! সিল্ক বলে পলিয়েস্টারের মাল বেচে তিরুপতিতে কোটি কোটির স্ক্যাম...

Tirupati Dupatta Scam: ঘি-হীন লাড্ডুর পর এবার প্রসাদী পোশাক! সিল্ক বলে পলিয়েস্টারের মাল বেচে তিরুপতিতে কোটি কোটির স্ক্যাম...
Tirupati Slik Scam: TTD কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত চড়া দামে নিম্নমানের পোশাক কিনেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত দশ বছরে সংগ্রহের পরিমাণ এবং বিলের বর্ধিত মূল্য বিবেচনা করে TTD-এর আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৪ কোটি টাকারও বেশি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিরুপতি মন্দিরের লাড্ডুতে ভেজাল ঘি মেশানোর তদন্ত চলাকালীনই সম্প্রতি তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমকে (TTD) নাড়িয়ে দিয়েছে আরও একটি বড় কেলেঙ্কারি। এবার বিতর্ক দেখা দিয়েছে মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত সিল্কের পোশাক বা বস্ত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া নিয়ে।
একটি ভিজিল্যান্স তদন্ত অনুযায়ী, TTD কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত চড়া দামে নিম্নমানের পোশাক কিনেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভিজিল্যান্স টিম তদন্তে দেখেছে যে একজন টেন্ডার ঠিকাদার ১০০ টাকার কম মূল্যের পোশাক সরবরাহ করেও TTD-কে প্রতিটির জন্য ১,৪০০ টাকা পর্যন্ত বিল করেছে। মূল্য এবং গুণমানের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি নজরে আসার পরেই কর্মকর্তারা সন্দেহ প্রকাশ করেন। এর ফলে বোর্ড সংগ্রহ প্রক্রিয়াটির বিশদ তদন্ত শুরু করতে বাধ্য হয়।
তদন্তের সময় জানা যায় যে VRS এক্সপোর্টস নামের সরবরাহকারী সংস্থা, যা বহু বছর ধরে চুক্তিবদ্ধ ছিল, আসল রেশমের পরিবর্তে পলিয়েস্টারের কাপড় সরবরাহ করে আসছিল। পরীক্ষাগারে যাচাই এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সরবরাহ করা হলেও পোশাকগুলি রেশমের তৈরি ছিল না।
ভিজিল্যান্স কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত একটানা পলিয়েস্টারের পোশাক সরবরাহ করা হয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এই দুর্নীতি চলতে থাকাটা মান যাচাই এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় গভীর ত্রুটি রয়েছে।
গত দশ বছরে সংগ্রহের পরিমাণ এবং বিলের বর্ধিত মূল্য বিবেচনা করে TTD-এর আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৪ কোটি টাকারও বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেবস্থানমের মধ্যে এটি সংগ্রহ সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিগুলোর মধ্যে অন্যতম।
TTD গভর্নিং বডি তাদের অক্টোবর মাসের বোর্ড মিটিংয়ে এই মামলাটি দুর্নীতি দমন ব্যুরো (ACB)-এর কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব পাশ করেছে। ACB এখন টেন্ডার রেকর্ড, সরবরাহকারীর নথি এবং এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কর্মকর্তার ভূমিকা পরীক্ষা করবে। এই জালিয়াতি কীভাবে এক দশক ধরে চলল এবং নজরদারি ব্যর্থতার জন্য কারা দায়ী, তা নির্ধারণ করাই এই তদন্তের মূল লক্ষ্য। এই কেলেঙ্কারি TTD-এর সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।
