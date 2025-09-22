তিরুপতি মন্দিরের দানবাক্স থেকেই চুরি হয়ে গেল ১০০ কোটি টাকা! মানি হাইস্ট না চক্রান্ত...

Tirupati Temple Theft: তিরুপতি মন্দিরের দানবাক্স থেকেই চুরি হয়ে গেল ১০০ কোটি টাকা! মানি হাইস্ট না চক্রান্ত...
ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডির নেতৃত্বাধীন ওয়াইএসআর কংগ্রেস শাসনকালে তিরুপতি মন্দিরের পরাকামানি (দানবাক্স) থেকে ১০০ কোটিরও বেশি টাকা চুরি হয়েছে। এমনই অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমস (TTD)-এর সদস্য ভানু প্রকাশ রেড্ডি দাবি করেছেন, মন্দিরের কর্মী রাভিকুমার দানবাক্স থেকে নগদ অর্থ চুরি করেছে। এ দাবির সমর্থনে তিনি সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:
