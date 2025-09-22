English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tirupati Temple Theft: তিরুপতি মন্দিরের দানবাক্স থেকেই চুরি হয়ে গেল ১০০ কোটি টাকা! মানি হাইস্ট না চক্রান্ত...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 22, 2025, 07:50 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডির নেতৃত্বাধীন ওয়াইএসআর কংগ্রেস শাসনকালে তিরুপতি মন্দিরের পরাকামানি (দানবাক্স) থেকে ১০০ কোটিরও বেশি টাকা চুরি হয়েছে। এমনই অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমস (TTD)-এর সদস্য ভানু প্রকাশ রেড্ডি দাবি করেছেন, মন্দিরের কর্মী রাভিকুমার দানবাক্স থেকে নগদ অর্থ চুরি করেছে। এ দাবির সমর্থনে তিনি সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ করেছেন।

Tags:
Tirumala theftYSRCP allegationsBJP Bhanu Prakash ReddyTTD fund misuseCID investigation
