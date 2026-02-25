Tirupati Temple Ghee: তিরুপতিতে মাঁখোর দেশের জিভ ও নাক! লাড্ডু যাচাই করতে ২৫ কোটির ই-টাং ও ই-নোজ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tirupati Temple Prasadam Ghee Quality: তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (TTD)-এর বিশ্ববিখ্যাত লাড্ডু প্রসাদে ব্যবহৃত ঘি এবং অন্যান্য উপকরণের বিশুদ্ধতা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে গোটা দেশ। তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবল বিতর্ক। এবার কি এই বিতর্কে জল?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 25, 2026, 07:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের হইচই তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমে (TTD)! কেন? ফের কোনও গন্ডগোল? না, গন্ডগোল কিছু নয়। জানা গিয়েছে, তিরুপতি প্রসাদের ঘিয়ের মান যাচাই (test prasadam ghee quality) করতে আসছে ২৫ কোটি টাকার ফ্রেঞ্চ 'ই-টাং' ও 'ই-নোজ' (Rs 25 crore French e-tongue e-nose) প্রযুক্তি! তিরুপতি প্রসাদ-বিতর্কে (controversies over quality of ghee supplied to Tirumala Tirupati Devasthanams) বেশ কিছুদিন আগেই তোলপাড় হয়েছে সারা দেশ। ফলে, নড়েচড়ে বসেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। নতুন ব্যবস্থা বহাল করতে হয়েছে সেখানে। কী ব্যবস্থা? 

তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম

তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (TTD)-এর বিশ্ববিখ্যাত লাড্ডু প্রসাদে ব্যবহৃত ঘি এবং অন্যান্য উপকরণের বিশুদ্ধতা নিয়ে তোলপাড় হয়েছে গোটা দেশ। তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবল বিতর্ক। এবার ওই লাড্ডু প্রসাদে ব্যবহৃত ঘি এবং অন্যান্য উপকরণের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এক অভাবনীয় পদক্ষেপ নিল। মন্দিরে একটি অত্যাধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার (Food Testing Lab) স্থাপন করেছে তারা। যেখানে মানুষের জিহ্বা ও নাকের মতোই কাজ করবে এমন এক অত্যাধুনিক ফরাসি ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

জিভ ও নাক
 
ফ্রান্স থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে 'ই-টাং' (ইলেকট্রনিক জিহ্বা) এবং 'ই-নোজ' (ইলেকট্রনিক নাক) নামক দুটি উচ্চ-প্রযুক্তির যন্ত্র আনা হচ্ছে। এগুলি ঘিয়ের স্বাদ এবং সুগন্ধের সূক্ষ্মতম পরিবর্তন বা ভেজাল শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

ফুড সেফটি এবং

এই পুরো পরীক্ষাগারটি তৈরিতে খরচ হচ্ছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (FSSAI) ২৩ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে।

ঘিয়ে ভেজাল?

২০২৪ সালে তিরুপতির লাড্ডু তৈরিতে ব্যবহৃত ঘিয়ে ভেজালের অভিযোগ ওঠার পরই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য, প্রসাদের পবিত্রতা এবং গুণমান বজায় রেখে ভক্তদের আস্থা ফিরিয়ে আনা।

কী কী পরীক্ষা হবে? 

ওই খাদ্য পরীক্ষাগারে শুধু ঘি নয়, ঘি ছাড়াও কাজু, কিসমিস, এলাচ, চিনি এবং লঙ্কার গুঁড়ো-সহ প্রায় ৬০ ধরনের কাঁচামাল পরীক্ষা করা হবে। এমনকি মন্দিরের পানীয় জলও নিয়মিত পরীক্ষা করা হবে।

তীর্থে প্রথম

কবে চালু হবে এই ল্যাব? ল্যাবটির নির্মাণকাজ প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী মাস থেকেই এটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ফ্রেঞ্চ যন্ত্রগুলি মে মাসের মধ্যে পুরোপুরি কার্যকর হবে। কেন এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ? প্রথাগত ল্যাব টেস্টে অনেক সময় লাগে, কিন্তু এই ইলেকট্রনিক জিহ্বা ও নাক মুহূর্তের মধ্যে ঘিয়ের গুণমান বা সামান্যতম পচনও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। অন্ধ্রপ্রদেশের কোনো তীর্থস্থানে এই ধরনের অত্যাধুনিক ল্যাব স্থাপনের ঘটনাও এই প্রথম।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

