TMC MP Breaking: চাড্ডা মডেলে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদই বিজেপিতে? নাকি নতুন 'দল'? দিল্লিতে তৃণমূলে বিরাট আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী, মৌমিতা চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: সব বিতর্ক, সব জল্পনার অবসান। দিল্লি দৌড়ে গিয়েও দলীয় সাংসদদের ভাঙন বাঁচাতে পারলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সুখেন্দু শেখর রায়ের ইস্তফার পর এবার স্পিকারের দফতরে জমা পড়ল চিঠি। আগেই জানা গিয়েছিল যে, আজ স্পিকারকে চিঠি দিতে পারেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা। শেষমেশ সেই জল্পনাই সত্যি হল। সূত্রের খবর, তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ সই করেছেন চিঠিতে। চিঠিতে উল্লেখ, এনডিএ ব্লকের সদস্য হতে চাই আমরা।
প্রসঙ্গত, লোকসভায় বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের নিয়ে দুটো সম্ভাবনা তৈরি হয়। এক, এক সাংসদরা স্পিকারকে বলবেন যে, আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নেতা হিসেবে মানছি না। আমাদের মন্তব্যকে বা দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। অথবা দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। এখন বিজেপি নেতৃত্বের বাড়িতেই তৃণমূল সাংসদদের গোপন বৈঠক হওয়ায়, দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিকেই পাল্লা ঝোঁকে।
জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। যে গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ১২ জন তৃণমূল সাংসদ। যে তালিকায় নাম প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, অরূপ চক্রবর্তীদের। বিদ্রোহী সাংসদদের মধ্যে আছেন জগদীশ বাসুনিয়া, কালীপদ সোরেন,আবু তাহের, অসিত মাল, শর্মিলা সরকার, খলিলুর রহমানরাও।
এখন বৈঠক বিজেপি নেতৃত্বের বাড়িতেই হওয়ায় ধারণা করা হয় যে, দ্বিতীয় সম্ভাবনা-ই প্রবল অর্থাৎ এরা সরাসরি বিজেপিতেই যোগ দেবেন! এক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশের বেশি যদি বিজেপিতে যোগ দেন, তাহলে সেটা চাড্ডা মডেল হতে পারে! অর্থাৎ যেভাবে কেজরিওয়ালকে ছেড়ে রাঘব চাড্ডার নেতৃত্বে আপের ৭ সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি নিয়ে সেক্ষেত্রে যদি বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা বিজেপিতে যোগদান করেন, তাহলে তাঁরা দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতাতেও পড়বেন না।
কিন্তু, সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী যা জানা যাচ্ছে, তা হল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের দলে নেওয়া হবে না। বিজেপির তরফে এমনই সিদ্ধান্ত। সেক্ষেত্রে তাহলে কী হবে? আলাদা গ্রুপ ফর্ম হবে। বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা আলাদা গ্রুপ ফর্ম ফর্ম করবেন। নয়া মডেল হবে। রাগব চাড্ডা মডেল হবে না।
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