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TMC MP Breaking: চাড্ডা মডেলে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদই বিজেপিতে? নাকি নতুন 'দল'? দিল্লিতে তৃণমূলে বিরাট আপডেট

TMC Lok Sabha MP Splitস্পিকারকে চিঠি তৃণমূলের ২০ জন সাংসদের। চিঠিতে উল্লেখ, এনডিএ ব্লকের সদস্য হতে চাই আমরা। নয়া মডেল হবে। রাগব চাড্ডা মডেল হবে না। আলাদা গ্রুপ ফর্ম হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 08, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:02 PM IST
TMC MP Breaking: চাড্ডা মডেলে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদই বিজেপিতে? নাকি নতুন 'দল'? দিল্লিতে তৃণমূলে বিরাট আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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