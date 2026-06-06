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TMC Breaking: বিগ ব্রেকিং! সোমে দিল্লিতে মমতার 'উপস্থিতিতেই' বিজেপি-যোগদান তৃণমূল সাংসদদের? ভাঙনে পাকাপাকি সিলমোহর?

West Bengal Politics TMC Split: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন ইন্ডিয়া ব্লকের মিটিং করবেন দিল্লিতে, সেদিনই নাকি তৃণমূলের সংসদীয় দলে ভাঙন? কোন মডেল ফলো করবেন সাংসদরা? তুঙ্গে জল্পনা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 06, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:01 PM IST
TMC Breaking: বিগ ব্রেকিং! সোমে দিল্লিতে মমতার 'উপস্থিতিতেই' বিজেপি-যোগদান তৃণমূল সাংসদদের? ভাঙনে পাকাপাকি সিলমোহর?
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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