TMC Breaking: বিগ ব্রেকিং! সোমে দিল্লিতে মমতার 'উপস্থিতিতেই' বিজেপি-যোগদান তৃণমূল সাংসদদের? ভাঙনে পাকাপাকি সিলমোহর?

প্রবীর চক্রবর্তী: বিগ ব্রেকিং নিউজ! সোমবারই বিজেপিতে যোগদান তৃণমূল সাংসদদের? তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'উপস্থিতি'তেই শিলমোহর পড়ে যাবে ঘাসফুলের ভাঙনে? তুঙ্গে জল্পনা। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এমন কানাঘুষো।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন ইন্ডিয়া ব্লকের মিটিং করবেন দিল্লিতে, সেদিনই নাকি তৃণমূলের সংসদীয় দলে ভাঙন? সূত্রের খবর, আগামিকাল বা সোমবারের মধ্যেই ঘটে যেতে পারে এই ভাঙন! শোনা যাচ্ছে এমনই কানাঘুষো। আগামী সোমবার, ৮ জুনই দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন বিজেপি বিরোধী নেতৃত্ব। সেই বৈঠকে যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।
তবে কোন মডেল ফলো করবেন সাংসদরা? প্রশ্ন ১) বাংলায় তৃণমূলের পরিষদীয় দলের মডেল? নাকি, প্রশ্ন ২) সরাসরি বিজেপিতে যোগদান? শোনা যাচ্ছে, যে সমস্ত সাংসদ এই লবিতে রয়েছেন, তাঁরা নাকি ইতিমধ্যেই দিল্লিতে পৌঁছেছেন ও দিল্লিতেই রয়েছেন। একবার বৈঠকও হয়ে গিয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে। ফলে যা ঘটতে চলেছে, তা যে আগামী দু'দিনের মধ্যে ঘটতে চলেছে, তা স্পষ্ট।
প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে এবার লোকসভার দলনেতা হিসেবেও মানতে রাজি নয় তৃণমূলের সাংসদদের একাংশ। তৃণমূলের 'অভিষেক বয়কট' এবার আরও চড়া সুরে বলেই খবর সূত্রে। সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভার দলনেতা নয়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে নেতা করা হোক - এমন প্রস্তাব সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠাতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা। সূত্রের খবর, আগামী ৮ তারিখ চিঠি দেওয়া হতে পারে। তার আগে ৭ তারিখ সন্ধ্যায় দিল্লিতে বৈঠক করতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা।
ওদিকে আবার আগামী দু-একদিনের মধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেও তৃণমূল সাংসদরা চিঠি জমা দেবেন বলে সূত্রের খবর। দলত্যাগ বিরোধী আইন বাঁচিয়ে স্পিকারকে চিঠি দিতে পারেন তৃণমূলের ১৮ থেকে ২০ জন সাংসদ। বিশেষ নিরাপত্তা চাইতে পারেন তাঁরা। এই তালিকায় রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পার্থ ভৌমিক, জগদীশ বাসুনিয়া, জুন মালিয়া, মিতালী বাগ, বাপি হালদার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সবমিলিয়ে তৃণমূলের বিধানসভা পরিষদীয় দলের পর সাংসদ দলেও ফাটল ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।
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