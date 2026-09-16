Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /‘জোড়াফুল’ নিয়ে টানাটানি, মমতা না ঋতব্রত? দুই শিবিরের নথি ঘিরে কমিশনে টানাপড়েন

‘জোড়াফুল’ নিয়ে টানাটানি, মমতা না ঋতব্রত? দুই শিবিরের নথি ঘিরে কমিশনে টানাপড়েন

তৃণমূলের দলীয় নাম, ‘জোড়াফুল’ প্রতীক ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের দ্বন্দ্ব এখন নির্বাচন কমিশনের দরজায়। মমতা শিবিরের দাবি, ২০ জুনের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের আগে প্রত্যেক সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, অন্যদিকে চন্দ্রিমার দাবি, তাঁকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:20 PM IST
‘জোড়াফুল’ নিয়ে টানাটানি, মমতা না ঋতব্রত? দুই শিবিরের নথি ঘিরে কমিশনে টানাপড়েন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দুর্গাপুজোয় ডিজে পুরোপুরি নিষিদ্ধ! শব্দবাজিও নয়, নিয়ম ভাঙলে বাজেয়াপ্ত হবে সরঞ্জাম
2
3
4
5