/TMC Crisis: বিক্ষুব্ধ ১৯ সাংসদের নাম লোকসভা স্পিকারের ঘরে? অবিশ্বাস্য কোন কোন নাম সেখানে? শাহর সঙ্গেও দেখা?

রাজীব চক্রবর্তী: ভয়াবহ সংকটে পড়েছে তৃণমূল (Trinamool Congress)। ঘরে-বাইরে টিএমসি (TMC) নানা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। পরপর নেতারা পদত্যাগ (series of resignations) করছেন। বিধানসভা ভোটে (West Bengal assembly election) পরাজিত হওয়ার মাত্র এক মাসের মধ্যেই তাঁরা নিজেরে ক্ষোভ জানাচ্ছেন, দলের ভিতরের নানা সংকটের কথা বলছেন। এবং অনুমান এই বিরোধীকণ্ঠের সংখ্যাটা (rebellion within Trinamool Congress) ক্রমশ বাড়তে থাকবে। যার ইঙ্গিত মিলছে এখনই। অন্তত ১৯ জনই (TMC breakaway MPs) স্পিকারের কাছে তাঁদের নাম পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে খবর। কারা কারা আছেন সেখানে?
অমিত শাহর সঙ্গে
বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তালিকা জমা পড়েছে লোকসভার স্পিকারের দফতরে। বিক্ষুব্ধ হিসেবে ২০ জনের কথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তবে তার মধ্যেই ১৯ জন সংসদের তালিকা ইতিমধ্য়েই জমা পড়েছে। শুধু তাই নয়, রবিবার দিল্লিতে নৈশভোজে মিলিত হবেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদরা। দেখা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে।
স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে
পরদিন সোমবার তাঁরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে নিজেদের বক্তব্য জানাবেন। এনডিএ-কে সমর্থনের পাশাপাশি সংসদ কক্ষে নিজেদের বসার আসন পৃথক করার আবেদন জানাবেন।
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.— ANI ANI June 12, 2026
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
১৮ তারিখেই ১৯ জন
কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল-- কোন ১৯ জনের নাম ইতিধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে বিজেপির ঘরে? সেটাই এই মুহূর্তে লাখ টাকার প্রশ্ন। সকলেই জানতে চাইছেন সেটা। সূত্র বলছে-- ওই ২০ জনের মধ্যে ১৯ জন তাঁদের নাম লোকসভা স্পিকারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ১৮ মে তারিখেই! ভাবা যায়!
কারা তাঁরা?
কারা তাঁরা? যা জানা যাচ্ছে, তাঁরা হলেন--
1. কাকলি ঘোষ দস্তিদার
2. শতাব্দী রায়
3. বাপি হালদার
4. ড. শর্মিলা সরকার
5. প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
6. জগদীশ বর্মা বসুনিয়া
7. অসিত কুমার মাল
8. অরূপ চক্রবর্তী
9. রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়
10. সায়নী ঘোষ
11. খলিলুর রহমান
12. আবু তাহের খান
13. ইউসুফ পাঠান
14. মিতালি বাগ
15. মালা রায়
16. কালীপদ সোরেন
17. দীপক অধিকারী
18. জুন মালিয়া
19. পার্থ ভৌমিক
কুণাল ঘোষ
এদিকে, এ নিয়ে কুণাল ঘোষ একটি পোস্ট করেছেন, সেখানে তিনি লিখেছেন-- 'সাংসদদের সই বলে যে তালিকা ঘুরছে, লোকসভার অধ্যক্ষের দফতর সেগুলি সংসদে জমা থাকা 'স্পেসিমেন সিগনেচারে'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হোক। কিছু সই কি স্পেসিমেন সিগনেচারের সঙ্গে মিলছে? দিল্লি সূত্র বলছে, মিলিয়ে দেখা জরুরি।'
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