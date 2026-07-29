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বিক্ষুব্ধ শিবিরে আরও ২ তৃণমূল সাংসদ? দিল্লিতে এবার জেপি নাড্ডার সঙ্গে... জোর জল্পনা

TMC crisis:  লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পরই বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 29, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:21 PM IST
বিক্ষুব্ধ শিবিরে আরও ২ তৃণমূল সাংসদ? দিল্লিতে এবার জেপি নাড্ডার সঙ্গে... জোর জল্পনা
Image Credit: বিক্ষুব্ধ শিবিরে আরও ২ তৃণমূল সাংসদ?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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