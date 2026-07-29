/বিক্ষুব্ধ শিবিরে আরও ২ তৃণমূল সাংসদ? দিল্লিতে এবার জেপি নাড্ডার সঙ্গে... জোর জল্পনা

রাজীব চক্রবর্তী: ফের ভাঙন তৃণমূলে! বিক্ষুদ্ধ শিবিরে আরও দুই সাংসদ? কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জেপি নাড্ডার সঙ্গে এবার খাবার টেবিলে দেখা গেল সৌগত রায় ও শক্রঘ্ন সিনহাকে। ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
চব্বিশে লোকসভা ভোটে ঘাসফুল প্রতীকে জেতা ২৯ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই সাংসদই এখন NCPI-তে। লোকসভায়বাম বাঙালি যুবনেত্রী ঐশী ঘোষের অবস্থাও কি উমর খলিদের মতো হবে? জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করতে মরিয়া পুলিস, হাইকোর্টের বিগ আপডেট তাঁদের আলাদা বসার ব্যবস্থা হয়েছে। বাকি যে কজন সাংসদ এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আবার লোকসভায় সাসপেন্ড কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে একটি ছবি ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে দিল্লিতে।
ছবিটি দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাচ্ছেন সৌগত রায় ও শত্রুঘ্ন সিনহা। এবার কি তবে আরও দুই সাংসদ বিক্ষুব্ধদের দলে ভিড়ছেন? যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেননি কোনও পক্ষই।
এর আগে. লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পরই বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশেই ছিলেন মহুয়া মৈত্র। শমীক-কল্যাণের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন তিনিও। তা নিয়েও জোর জল্পনা চলে।
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