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  • /Shatrughan Sinha: কঠিন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ব না, মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা তৃণমূল সাংসদের

Shatrughan Sinha: 'কঠিন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ব না', মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা তৃণমূল সাংসদের

Shatrughan Sinha: '২০১৯ সালে পাটনার নির্বাচনে পরাজয়ের পর যখন আমি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন খুব কম মানুষই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতমট। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 11, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:01 PM IST
Shatrughan Sinha: 'কঠিন সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়ব না', মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা তৃণমূল সাংসদের
Image Credit: এবার মুখ খুললেন আরও এক তৃণমূল সাংসদ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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