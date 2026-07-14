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২০ সাংসদ নিয়ে NDA-র বৃহত্তম শরিক হচ্ছে NCPI, দিল্লিতে নজিরবিহীন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

NCPI to become NDA's largest ally: তৃণমূল থেকে দলত্যাগী ২০ জন সাংসদের দল 'এনসিপিআই' এনডিএ জোটে যোগ দিয়ে বৃহত্তম শরিক হতে চলেছে। জোটের ৩ জন মুসলিম সাংসদের অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি। নতুন দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করতে পারেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:37 AM IST
২০ সাংসদ নিয়ে NDA-র বৃহত্তম শরিক হচ্ছে NCPI, দিল্লিতে নজিরবিহীন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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