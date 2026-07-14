/২০ সাংসদ নিয়ে NDA-র বৃহত্তম শরিক হচ্ছে NCPI, দিল্লিতে নজিরবিহীন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

রাজীব চক্রবর্তী: রাজনৈতিক মহলে এক নজিরবিহীন নাটকীয় মোড়। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দলত্যাগী ২০ জন লোকসভা সাংসদ এবার এনডিএ জোটে যোগ দিয়ে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করতে চলেছেন। খুব শীঘ্রই তাঁদের দল ‘এনসিপিআই’ কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন এনডিএ জোটের বৃহত্তম শরিক দল হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে চলেছে। দিল্লি থেকে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী, এনডিএ জোটে বৃহত্তম শরিক ও মুসলিম প্রতিনিধিত্ব দলত্যাগী তৃণমূল সাংসদদের নিয়ে গঠিত এই ‘এনসিপিআই’ হতে চলেছে এনডিএ-র সবচেয়ে বড় শরিক দল। রাজনৈতিকভাবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই প্রথম এনডিএ জোটে ৩ জন মুসলিম সাংসদ একসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন।
উন্নয়নে কেন্দ্রের বিশেষ নজর ও শুভেন্দুর ওপর সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব
এনডিএ-তে যোগ দেওয়া এই ২০ জন সাংসদের নির্বাচনী এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছে। এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই ২০ জন সাংসদ এবং এনসিপিআই দলের নেতাদের সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রের মেলবন্ধন বজায় রাখতে নিয়মিত সমন্বয় রক্ষা করে চলবেন।
দলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ভূমিকা ও শীর্ষ বৈঠক
তৃণমূল ছেড়ে আসা এই নতুন গোষ্ঠীর বা এনসিপিআই দলের লোকসভার দলনেতা হতে চলেছেন প্রবীণ রাজনীতিক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলবদলের এই আবহে ইতিমধ্যেই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আগামী শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হাই-প্রোফাইল বৈঠক হওয়ারও জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। এনডিএ-র ২২৫ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শক্তিবৃদ্ধি করতে চলেছে আরও ২০ জন সাংসদ।
দলত্যাগ বিরোধী আইন ও স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ
এই ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমা দেওয়া পৃথক পৃথক দলত্যাগ বিরোধী পিটিশন বা আবেদনটি আপাতত আলোচনার টেবিলে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে। আগামী রবিবার বিকেলে এনসিপিআই-এর এই ২০ জন সাংসদ স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করবেন। সেদিনই সংসদে তৃণমূলের মূল বেঞ্চ থেকে পৃথক হয়ে তাঁদের জন্য নতুন বসার আসন এবং আলাদা সংসদীয় কার্যালয় বরাদ্দ করা হবে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।
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