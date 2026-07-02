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'জোড়া ফুলের' জোড়া দাবি! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঋতব্রত শিবিরের মুখোমুখি নির্বাচন কমিশন

TMC Crisis: তৃণমূলের নাম, প্রতীক ও সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে লড়াই এবার নির্বাচন কমিশনে পৌঁছেছে। ‘আমরাই আসল তৃণমূল’ দাবি করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০ জন বিদ্রোহী বিধায়ক দিল্লিতে গিয়েছেন। আজ কমিশনের কাছে তাঁরা অন্তত ৬৫ জন বিধায়কের সমর্থনপত্র পেশ করবেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 02, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:43 AM IST
'জোড়া ফুলের' জোড়া দাবি! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঋতব্রত শিবিরের মুখোমুখি নির্বাচন কমিশন
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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