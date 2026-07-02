'জোড়া ফুলের' জোড়া দাবি! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঋতব্রত শিবিরের মুখোমুখি নির্বাচন কমিশন

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, প্রতীক, বিপুল অংকের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মালিকানা নিয়ে লড়াই এবার পৌঁছেছে নির্বাচন কমিশনে। ‘আমরাই আসল তৃণমূল’- এই দাবিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহী তৃণমূলের ১০ বিধায়ক বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে পৌঁছেছেন।
আজ দুপুর ১২টায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করবেন তাঁরা। ঋতব্রত দাবি করবেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অন্তত ৬৫ জন বিধায়ক। তিনিই বিধানসভার স্বীকৃত বিরোধী দলনেতা। তাঁর সঙ্গে থাকা বিধায়কদের একটি তালিকা এবং তাদের সম্মতিপত্র পেশ করবেন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সামনে।
কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই লিখিত দাবি জমা দিয়েছে বিদ্রোহী শিবির। তাঁদের দাবি, ‘সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম, জোড়া ফুল প্রতীক এবং দলের যাবতীয় সাংগঠনিক ও আর্থিক সম্পদের প্রকৃত অধিকার তাঁদেরই। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই কমিশন তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছে।
ঋতব্রতদের সঙ্গে দিল্লিতে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ অরূপ রায়, জাভেদ খানদের মতো বিধায়করা। অন্যদিকে, পাল্টা প্রস্তুতি শুরু হয়েছে কালীঘাটেও। পরিস্থিতি নিয়ে আজ বৈঠকে বসছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের প্রতীক, পরিচয় এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা বিপুল অর্থের নিয়ন্ত্রণ—সব মিলিয়ে তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত একেবারে চরমে।
অন্যদিকে, পাল্টা প্রস্তুতি শুরু হয়েছে কালীঘাটেও। পরিস্থিতি নিয়ে আজ বৈঠকে বসছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের প্রতীক, পরিচয় এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা বিপুল অর্থের নিয়ন্ত্রণ—সব মিলিয়ে তৃণমূলের অন্দরের সংঘাত একেবারে চরমে।
প্রসঙ্গত, তৃণমূলের শহিদ দিবস ২১ জুলাই পালন নিয়েও তোলপাড়। একদিকে আদি-নব্য উভয় তৃণমূলকেই ধর্মতলায় সভা করার অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিস। তবে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনড় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, প্রয়োজনে ২ জনকে নিয়ে শহিদ বেদীতে মালা দেবেন তিনি।
গত বুধবার সন্ধ্যেবেলা মহারাষ্ট্র নিবাসে কর্মিসভা করে কালীঘাট তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতার নেতৃত্বরা। সেই সম্মেলনে মোবাইলে কর্মিসভার উদ্দেশে বার্তা দেন মমতা। সম্মেলনে হাজির ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক নেতারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'আমরাই আসল তৃণমূল। যারা যারা বেইমানি করেছে, যারা গদ্দারি করেছে, তাদের আমরা ফেরাব না'। কর্মিসভার স্পষ্ট বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীদের পালটা বক্তব্য, 'লোগো যাক, নাম যাক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলেই হবে'।
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