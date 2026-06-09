TMC Party Office: নিজের বাড়ি ফেরত চান 'আস্থাভাজন' বিদ্রোহী পার্থ, দিল্লিতেও 'মাথার ছাদ' হারাচ্ছে তৃণমূল!

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলের যেন শিরে সংক্রান্তি! শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। একদিকে রাজ্যে বিধায়ক দলে ভাঙন। বিদ্রোহী বিধায়করা নাম লিখিয়েছেন ঋতব্রত শিবিরে। অন্যদিকে দিল্লিতেও সংসদীয় দলে ভাঙন। উভয় সংকটে তৃণমূল! তারমধ্যেই দিল্লি-কলকাতা, দু'জায়গাতেই এবার হাতছাড়া হচ্ছে তৃণমূলের পার্টি অফিসটাও।
দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউয়ের পুরোনো অফিস ছাড়ার পর, এতদিন দিল্লিতে সংসদ পার্থ ভৌমিকের বাড়িটাই ছিল তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। পার্থ ভৌমিক তাঁর প্রাপ্য সংসদের আবাসনটা দিয়ে রেখেছিলেন দলীয় কাজকর্মের জন্য। কিন্তু গতকাল পার্থ ভৌমিক নিজেই বিরুদ্ধ শিবির বা বিদ্রোহী শিবিরে যোগদান করেছেন। ফলে যেটা জানা যাচ্ছে, তা হল নিজের জন্য বরাদ্দ সাংসদের ওই বাড়ি ফেরত চাইতে চলেছেন পার্থ ভৌমিক। ফলে দিল্লির কার্যালয়ও হাতছাড়া হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের।
দিল্লিতে তৃণমূলের সংসদীয় দলও বড় ধরনের ভাঙনের মুখে পড়ায় ও নতুন কার্যালয় তৈরি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়াতেও এবার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠিতে তাঁরা আলাদা ব্লক তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। এনডিএ-তে সামিল হতে চেয়েছেন। সাম্প্রতিক এই রাজনৈতিক ডামাডোল এবং দলে ভাঙনের জেরে এখন নতুন কার্যালয় চালুর বিষয়টিও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে।
ওদিকে শুধু দিল্লি নয়, কলকাতার কার্যালয়ও হাতছাড়া হওয়ার মুখে। কলকাতায় অবস্থিত বাইপাস সংলগ্ন মেট্রোপলিটান এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়টিও হাতছাড়া হওয়ার পথে। বাড়ির মালিকের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং দলের পক্ষ থেকে বাড়িটি না ছাড়ায়, এবার বাড়িমালিক আইনি ব্যবস্থা ও পুলিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে রাজপাট গিয়েছে, এবার রাজ্য়ে ভিটেছাড়াও হতে চলেছে জোড়াফুল শিবির! তোপসিয়ার তৃণমূল ভবনের মালিকানা বুঝে নিতে রবিবারই আসেন বাড়িমালিক মন্টু সাহা।
মন্টু সাহার অভিযোগ,, ২০২২ সালে দেড় বছরের জন্য বাড়িটি তিনি তৃণমূলকে দিয়েছিলেন। তার পর ২ বছরের জন্য চুক্তির মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়। ২০২৫ সাল থেকে তাঁরা তৃণমূলকে তারা বলতে থাকেন যে চুক্তি শেষ। এবার বাড়িটি ফেরত দিন। কিন্তু সেইসময় তৃণমূল কংগ্রেস বলে, বাড়ি ছাড়া যাবে না। তার পর থেকে চুক্তি ছাড়াই ভাড়া দেওয়া হচ্ছিল। এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই বাড়ি ফেরতের দাবি নিয়ে হাজির মন্টুবাবু। ফলে হাতছাড়া কলকাতায় তৃণমূলের সদর দফতর তৃণমূল ভবনও!
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