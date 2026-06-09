Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /TMC Party Office: নিজের বাড়ি ফেরত চান আস্থাভাজন বিদ্রোহী পার্থ, দিল্লিতেও মাথার ছাদ হারাচ্ছে তৃণমূল!

TMC Party Office: নিজের বাড়ি ফেরত চান 'আস্থাভাজন' বিদ্রোহী পার্থ, দিল্লিতেও 'মাথার ছাদ' হারাচ্ছে তৃণমূল!

TMC is loosing party Office in Delhi: দিল্লিতে দলে ভাঙনের পর এবার হাতছাড়া হচ্ছে পার্টি অফিসও। দিল্লি-কলকাতা, দু'জায়গাতেই এবার হাতছাড়া হচ্ছে তৃণমূলের পার্টি অফিস! উভয় সংকটে তৃণমূল! 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 09, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:20 PM IST
TMC Party Office: নিজের বাড়ি ফেরত চান 'আস্থাভাজন' বিদ্রোহী পার্থ, দিল্লিতেও 'মাথার ছাদ' হারাচ্ছে তৃণমূল!
Image Credit: ফাইল ফোটো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ট্রাক-মিনিবাসের সংঘর্ষে রক্তে ভিজল রাস্তা! ভয়ংকর পথদুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের মৃত্যু!
Truck Minibus Collision10 min ago
2
Bankura12 min ago
3
Sougata Roy17 min ago
4
India Pakistan28 min ago
5
Student Molestation Case49 min ago