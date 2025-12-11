Parliament Winter Session: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের বিস্ফোরক নালিশ, 'সংসদে বসে ধূমপান করছেন তৃণমূল MP...'! বিরাট শোরগোল...

Parliament Winter Session: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের বিস্ফোরক নালিশ, 'সংসদে বসে ধূমপান করছেন তৃণমূল MP...'! বিরাট শোরগোল...
Parliament Winter Session: লোকসভা ধুমপান বিতর্ক। স্পিকার ওম বিড়লা বললেন, এ বিষয়ে কারও কোনও বক্তব্য বা অভিযোগ থাকলে লিখিতভাবে জমা দিন, তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হবে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সংসদে ধূমপান। লোকসভায় বসে নাকি ই-সিগারেট খাচ্ছেন এক তৃণমূল সাংসদ! ভরা অধিবেশনে উঠে দাঁড়িয়ে নালিশ বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের। স্পিকার ওম বিড়লার কাছে পদক্ষেপ করার আর্জি জানালেন তিনি। এরপর বিজেপির অন্য সাংসদরাও যখন সরব হন, তখনই শুরু তুমুল হইহট্টগোল। পালটা প্রতিবাদ করেন তৃণমূল সাংসদরাও।
সংসদের এখন শীতকালীন অধিবেশন চলছে। এদিন লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পিকারকে উদ্দেশ্য়ে করে অনুরাগ বলেন, 'দেশজুড়ে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনি কি সংসদের এটির অনুমতি দিয়েছেন'? জবাবে স্পিকার বলেন, তিনি কোনও অনুমতি দেননি। এরপর বিজেপি সাংসদ বলেন, 'কিন্তু তৃণমূলের এক সাংসদ তো খাচ্ছেন। অনেক দিন ধরেই খাচ্ছেন। আপনি ব্যাপারটি যাচাই করে দেখুন'।
লোকসভায় অধিবেশনে উপস্থিত সকলেই সংসদীয় পরম্পরা ও নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ করেন স্পিকার। বলেন, 'এই ধরনের অভিযোগ যদি আগামীদিনে আমার কাছে আসে, তাহলে পদক্ষেপ করব'। তবে কোনও তৃণমূল সাংসদের নাম নেননি অনুরাগ। কিন্তু তাতেও অবশ্য় বিতর্ক থামেনি। কারণ, স্পিকারের কাছে বারবার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য় আবেদন করতে থাকেন হিমাচল প্রদেশের বিজেপি সাংসদ। শুরু হয় তুমুল হইহট্টগোল। শেষপর্যন্ত স্পিকারই পরিস্থিতি সামাল দেন। জানান, এ বিষয়ে কারও কোনও বক্তব্য বা অভিযোগ থাকলে তাঁর কাছে লিখিতভাবে জমা দিতে হবে, তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হবে।
এদিকে ই-সিগারেট বিতর্কের পরই সংসদের চত্বরেই মুখোমুখি হন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ও দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ও গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। মকরদ্বারের তখন আসল সিগারেট-ই খাচ্ছিলেন সৌগত। রসিকতা ছলেই গিরিরাজ বলেন, 'সৌগত রায় ই সিগারেট খান না। আসল সিগারেট খান'। পালটা দমদমের সাংসদ বলেন, 'সংসদ চত্বরে সিগারেট খাওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ নয়'। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁকে জানান, যেকোনও জনবহুল এলাকাতেই প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়া বেআইনি'।
২০১৯ সালে সারা দেশে ই-সিগারেটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেন্দ্র। বিক্রি কিন্ত কমেনি, বরং বেড়েছে। ২০২৩ সালে অনলাইনে ই-সিগারেট-সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য একটি পোর্টাল চালু করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।
চলতি বছরের অগাস্ট মাসে কুরলা পশ্চিমের একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ই-সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেন মুম্বই পুলিসের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। যার আনুমানিক মূল্য সাড়ে পঁচিশ লক্ষ টাকা। পুলিস সূত্রে খবর, ক্রাইম ব্রাঞ্চ ইউনিট-৬ এর সিনিয়র ইন্সপেক্টর ভারত ঘোনের কাছে একটি গোপন খবর আসে যে কুরলা পশ্চিমের মাকড়ওয়ালা কম্পাউন্ডের একটি গুদামে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ই-সিগারেট মজুত করা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়। ঘটনাস্থলে থেকে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ সেলিম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে।
