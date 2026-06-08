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  • /Sukhendu Sekhar Roy Resigned: বড় ধাক্কা মমতার! রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা আরজি করের প্রতিবাদী সুখেন্দু শেখর রায়ের, ফাটালেন দুর্নীতির বোমা

Sukhendu Sekhar Roy Resigned: বড় ধাক্কা মমতার! রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা 'আরজি করের প্রতিবাদী' সুখেন্দু শেখর রায়ের, ফাটালেন 'দুর্নীতির বোমা'

TMC Sukhendu Sekhar Roy Resigned: মমতার উপস্থিতিতেই আজ দিল্লিতে ভাঙা-গড়ার খেলা! তৃণমূলের সাংসদীয় দলে ভাঙন। ইস্তফা সুখেন্দু শেখর রায়ের। ইস্তফা দিতে পারেন কোয়েল মল্লিকও।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 08, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:46 PM IST
Sukhendu Sekhar Roy Resigned: বড় ধাক্কা মমতার! রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা 'আরজি করের প্রতিবাদী' সুখেন্দু শেখর রায়ের, ফাটালেন 'দুর্নীতির বোমা'
Image Credit: সুখেন্দু শেখর রায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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