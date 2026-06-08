Sukhendu Sekhar Roy Resigned: বড় ধাক্কা মমতার! রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা 'আরজি করের প্রতিবাদী' সুখেন্দু শেখর রায়ের, ফাটালেন 'দুর্নীতির বোমা'

রাজীব চক্রবর্তী, প্রবীর চক্রবর্তী ও মৌমিতা চক্রবর্তী: জল্পনাই সত্যি হল! বড় ধাক্কা মমতার! রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সুখেন্দু শেখর রায়। আরজি কর আন্দোলনের সমর্থনে মুখ খুলে আগেই দলের বিরাগভাজন হয়েছিলেল। দলের সঙ্গে বেড়েছিল দূরত্বও। এবার ভোটে ভরাডুবির পর, যখন ঋতব্রতর নেতৃত্বে বিদ্রোহী বিধায়করা তৃণমূলের ভিতরেই আলাদা 'শিবির' তৈরি করেছেন, তখন দিল্লিতেও তৃণমূলে ভাঙন। সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা সুখেন্দু শেখর রায়ের। শুধু সুখেন্দু শেখর রায়ই নন, আরও একজন সাংসদও ইস্তফা দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে। যে নাম কোয়েল মল্লিক হতে পারেন বলে জল্পনা। উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগেই তৃণমূল কোয়েল মল্লিককে রাজ্যসভা নির্বাচনের টিকিট দেয়। রাজ্যসভার সাংসদ করে দিল্লিতে পাঠায়।
এদিকে ইস্তফা দিয়েই বিস্ফোরক সুখেন্দু শেখর রায়। দলের বিরুদ্ধে একের পর এক বোমা ফাটান প্রাক্তন সাংসদ। সারদা দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, "ডেলোয় চিটফান্ডের মালিকের সঙ্গে বৈঠক, মমতার ছবি কেনা থেকেই দুর্নীতির শুরু।" তোপ দাগেন, "দলে কোনও আদর্শই ছিল না। দলে কালপ্রিটদের প্রোটেক্ট করা হয়েছে।" ইস্তফা দিয়ে সুখেন্দু শেখর রায় পরিষ্কার জানান, "আরজি কর আন্দোলনের সময়ই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই যে দলে টিকব না। অনেকদিন ধরে দলে কোণঠাসা ছিলাম। আমি অনেকদিন ধরেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।" তিনি যে শুধু একা নন, পদত্যাগী সাংসদদের তালিকা যে ক্রমশ বাড়বে, সেই ইঙ্গিতও দেন সুখেন্দু শেখর রায়। বলেন, "দিল্লিতেও তাসের ঘরের মতো ভাঙছে তৃণমূল।"
প্রসঙ্গত, আগেই জানা গিয়েছিল যে, লোকসভা শুধু নয়, রাজ্যসভার সাংসদরাও আজই জানিয়ে দেবেন তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার কথা। স্পিকারকে সেই মর্মে চিঠি দেবেন তাঁরা। উল্লেখ্য, মমতার উপস্থিতিতেই আজ দিল্লিতে ভাঙা-গড়ার খেলা! একদিকে মমতা-অভিষেক এবং অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন দিল্লিতে, তখনই ভাঙছে তৃণমূলের সংসদীয় দল। জানা গিয়েছে, ৪ সংখ্যালঘু সাংসদ-সহ হাতে গোনা কয়েকজন সাংসদ রয়েছেন মমতার পাশে। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ১৯-এর লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও পাল্লা বেশ ভারী।
রবিবার রাতের পর সোমবার সকালেও দিল্লি পৌঁছেছেন বেশ কয়েকজন তৃণমূল সংসদ। অন্তত ১৪ জন সাংসদ এখনও পর্যন্ত বিক্ষুব্ধদের দলে নাম লিখিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ভাঙন রুখতে রবিবার দিল্লি পৌঁছেই দলের প্রত্যেক সাংসদকে এক-এক করে ফোন করেন দলনেত্রী। তবে তাতেও আটকানো যাচ্ছে না ভাঙন। সূত্রের খবর, বেশ কয়েকজন সংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। লোকসভার বিক্ষুব্ধ সাংসদরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই স্পিকারকে চিঠি দেবেন বলে খবর।
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