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TMC MP rebellion: চিঠিকাণ্ডে নাটকীয় মোড়! তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদের নিয়ে এবার নয়া জল্পনা

TMC MP rebellion:  তৃণমূলের সাংসদীয় দল ভাঙন নিয়ে জোর জল্পনার মধ্যেই সামনে এল নতুন তথ্য। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 09, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:14 PM IST
TMC MP rebellion: চিঠিকাণ্ডে নাটকীয় মোড়! তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদের নিয়ে এবার নয়া জল্পনা
Image Credit: চিঠিকাণ্ডে নাটকীয় মোড়!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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