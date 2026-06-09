/TMC MP rebellion: চিঠিকাণ্ডে নাটকীয় মোড়! তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদের নিয়ে এবার নয়া জল্পনা

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূলের সাংসদীয় দল ভাঙন নিয়ে জোর জল্পনার মধ্যেই সামনে এল নতুন তথ্য। বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব সূত্রের দাবি, লোকসভার স্পিকারের দপ্তরে এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠিই জমা পড়েনি। ফলে তৃণমূলের একাংশ সাংসদের দলত্যাগ বা পৃথক গোষ্ঠী গঠনের জল্পনা নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। বিক্ষুব্ধ পক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাংসদের সমর্থন রয়েছে কিনা তা নিয়ে নতুন করে জল ঘোলা শুরু হল বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব সূত্রের এই দাবিতে।
বিধানসভার পর এবার লোকসভাতেও ভাঙন তৃণমূলে! গতকাল সোমবার তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার দাবি করেছিলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে NDA-তে যোগ দিতে চেয়ে ২০ সাংসদের সই করা চিঠি লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার কাছে জমা দিয়েছেন। চিঠিতে উল্লেখ, 'সহকর্মী সাংসদদের সঙ্গে দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত লোকসভায় আমিই তৃণমূলের মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) পদে রয়েছি এবং সেই দায়িত্বেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি'।
এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু প্রথম থেকে দাবি করছিলেন যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করতে পারেননি বিদ্রোহীরা। এবার বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সূত্রে কার্যত একই ইঙ্গিত মিলল। তবে ভবিষ্যতে এনডিএ-কে যোগদানের আবেদন জমা পড়তে পারে বলে খবর। বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, আপাতত এ রাজ্যের কোনও তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দলে নেওয়ার হবে না। ফলে তৃণমূল ভাঙন নিয়ে যে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চয়তার আবর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)