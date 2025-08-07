Abhishek Banerjee Attacks Election Commission: 'ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার নিলর্জ্জ ভূমিকায় ইলেকশন কমিশন! মানুষ জবাব দেবে', সরব অভিষেক

Abhishek Banerjee Attacks Election Commission: 'ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার নিলর্জ্জ ভূমিকায় ইলেকশন কমিশন! মানুষ জবাব দেবে', সরব অভিষেক
Election Commission: নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় একদিন আগেই ফুঁসে উঠেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এবার অভিষেকের অভিযোগ, এমনকী নির্দিষ্টভাবে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে তাকে বাড়তি সুবিধা করে দেবে বলে নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে।
প্রবীর চক্রবর্তী: ইলেকশন কমিশন (Election Commission) এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে। ইলেকশন কমিশনের কাজ তখনই শুরু হয় যখন আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হয়। কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু হওয়ার পর থেকে ইলেকশন কমিশনের সিভিল এবং পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিজের হাতে নিয়ে চালায়। যাতে নির্বাচনটা নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়। কিন্তু যে কাজ একটা নির্বাচিত সরকার করবে এখনও ১০-১১ মাস বাকি। প্রায় তিন-চার মাস আগে থেকেই এটা শুরু করেছে দেড় বছর আগে থেকে সরকারকে কাজ করতে না দেবে বলে। এমনটাই দাবি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)।
বাংলার প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার যেমন বঞ্চনা করেছে। একইভাবে বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে। সংবাদমাধ্যমে একাংশকে কাজে লাগিয়ে সন্দেশখালীর মত ঘটনাকে সারাদেশে প্রচার করে বাংলার বদনাম করার প্রচেষ্টা করেছে। এখন ইলেকশন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে যাতে বাঙালিরা, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে। তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার নির্লজ্জ ভূমিকায় ইলেকশন কমিশন নেমেছে।।
ইলেকশন কমিশনের এক্তিয়ার এখন নয়। তারা রাজ্য সরকারকে জানাতে পারে। একটা নির্বাচিত সরকার, যাকে বাংলার ১২ কোটি মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে ২০২১ সালে। সেই সরকার একমাত্র বদ্ধপরিকর ১২ কোটি মানুষের স্বার্থ দেখতে। কোনও রাজনৈতিক দল বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি নয়। ২০২১ সালের পর থেকে চার বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ টার বেশি সিবিআই তদন্ত কলকাতার হাইকোর্টের বিভিন্ন বেঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রভাব পাঠিয়ে বাংলাকে ছোট করার জন্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের চাপে রাখার জন্য যেভাবে ব্যবস্থা করেছে বাংলার মানুষ দেখেছে।
গত বছর এই সময় আরজি কর নিয়ে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করা হয়েছে। যেভাবে বদনাম করা হয়েছে যেভাবে সারা ভারতবর্ষ ধরে দুর্নাম ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার পরে যে কাজ কলকাতা পুলিস ২৪ ঘন্টায় করেছে তার বাইরে সিবিআই এক বছর হয়ে গেল কিছু করতে পারেনি। আমি আগেও বলেছি আবার বলছি যারা বাংলাকে ছোট করছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে তারা বিগত দিনেও জবাব পেয়েছে আগামী দিনেও শিক্ষা পাবে।
২০২১ ও ২০২৪ দেখে শিক্ষা মানুষ নেয়। কিন্তু বিজেপি শিক্ষা নেয় না। এখন জল জীবন মিশনের বাংলায় যে পানীয় জলের কাজ চলছে কেন্দ্রীয় সরকার সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন শুধু ১০০ দিনের টাকা বাড়ির টাকা রাস্তার শাখা বন্ধ নয় জিএসটির চাকা বন্ধ নয়, জল যেটাকে জীবন বলে জানিস সেই টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে।
