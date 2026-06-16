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Rachana Banerjee joins NCPI: দিদির জন্য়ই ভোট পেয়েছিলাম: কেন দলবদল? বড় কথা সাংসদ রচনার

Rachana Banerjee joins NCPI:  'কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতায়, সেই দল যদি রাজ্যও শাসন করে, তাহলে কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 16, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:52 PM IST
Rachana Banerjee joins NCPI: দিদির জন্য়ই ভোট পেয়েছিলাম: কেন দলবদল? বড় কথা সাংসদ রচনার
Image Credit: বিস্ফোরক রচনা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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দিদির জন্য়ই ভোট পেয়েছিলাম: কেন দলবদল? বড় কথা সাংসদ রচনার
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