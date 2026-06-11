Bengal Political Churn Explained: মসনদে বিজেপি, তৃণমূলে দ্রোহকাল: 'মন্থনে' কীভাবে বদলাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির চেনা অংক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় বলে, জনগণ হচ্ছে গণদেবতা। সেই গণদেবতার রায়ে ক্ষমতায় আসার ১৫ বছরের মাথাতেই পর্যুদস্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলায় প্রথমবার ক্ষমতায় বিজেপি সরকার। আর ভোটে ভরাডুবির পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসেও যেন ক্ষয় শুরু হয়েছে। প্রথমে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বে বিধায়কদের বিদ্রোহ। শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়কে বিরোধী দলনেতা না মেনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে বিরোধী দলনেতা স্থির বিদ্রোহী ৫৮ বিধায়কের। তারপর ভাঙন দিল্লিতে সাংসদ শিবিরেও।
দল হেরেছে। একের পর এক সাংসদদের ইস্তফা। প্রথমে সুখেন্দু শেখর রায়। তারপর সুস্মিতা দেব। এরপর আজ কোয়েল মল্লিক। ইস্তফা দিয়েছেন রাজ্যসভার আরও এক সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৯ বিক্ষুব্ধ সাংসদ লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন বলে খবর। যে চিঠিতে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে লোকসভা দলনেতা করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, বিক্ষুব্ধ এই সাংসদরা এনডিএ ব্লকের সদস্য হওয়ারও ইচ্ছেপ্রকাশ করেন।
এখন রাজনীতির জটিল অংকে 'জল মাপার খেলা' কোন দিকে আবর্তিত হবে, তা বলবে সময়। তবে, একের পর এক ব্রেকিং নিউজ, মুর্হুমুহু বদলে যাওয়া হেডলাইন-বিশ্লেষণ যেন হার মানায় অমৃত লাভের আশায় পৌরাণিক ক্ষীরসাগর মন্থনকেও! বলাই বাহুল্য যে, আগের কোনও বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে এমন অভূতপূর্ব বিদ্রোহ-ইস্তফার সাক্ষী থাকেনি বাংলা। বাংলার এই রাজনৈতিক 'মন্থনে' লাভের গুড় ঘরে তুলবে কে? বঙ্গ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই রাজনৈতিক 'মন্থন' কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, রইল তার সুলুকসন্ধান।
১. তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাঙন ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃত্ব দুর্বল
এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন। তিনিই ছিলেন দলের সুপ্রিমো। দলের শীর্ষ নেতারা খুব কমই প্রকাশ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত বা নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। দলের শীর্ষ নেতারা মমতা ও দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। মমতার 'একনায়কতন্ত্র' ধূলিসাৎ। গণবিদ্রোহ ও ইস্তফায়- যার মধ্যে প্রায় ১৯ জন লোকসভা সাংসদ রয়েছেন, তাঁরা বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার কথা ভাবছেন বলে খবর। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস একটি অজেয় আঞ্চলিক শক্তি- এই ধারণা আজ ধূলিসাৎ। তৃণমূল এখন শুধু বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছে না, দলের অভ্যন্তরীণ সংকটে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে।
২. পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন
এই প্রথমবার বাংলায় ক্ষমতায় বিজেপি সরকার। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর বিজেপি এই পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে কাজে লাগিয়েছে। ওদিতে তৃণমূলে পদত্যাগ ও দলত্যাগের হিড়িকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যারমধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য, কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'নিকট ও আস্থাভাজন' হিসেবে পরিচিত ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগ। শুধু তাই নয়, ফিরহাদ হাকিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক মুখের পদত্যাগ ও বিদ্রোহী শিবির-ঘনিষ্ঠতা যেন বড়সড় পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।
এই ভোটের পরই মমতার তৃণমূল ভেঙে খান খান। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটেছে। তৃণমূলের বহু 'বিক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট' বিধায়ক বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তাঁদের নেতা হিসেবে মেনেছেন। বিকল্প রাজনৈতিক পরিকাঠামোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এমনকি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক স্তরেও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময়ের ঘনিষ্ঠ অনুগত বিধায়কদেরও এখন নবান্নে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি প্রশাসনের ডাকা প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে।
৩. স্বজনপোষণ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম পুরনো নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব
বর্তমান অস্থিরতা তৃণমূলের মধ্যে বহুদিন ধরে জমে থাকা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও বিভাজন সামনে নিয়ে এসেছে। অভিষেকের কর্মপন্থার সমালোচনায় সরব দলের বহু বর্ষীয়ান নেতা থেকে দলত্যাগীরাও। যেমন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ রায়চৌধুরী প্রকাশ্যে দলে একনায়কতন্ত্র, নেতৃত্বের ধরন ও দলে ক্রমবর্ধমান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক প্রভাবকে হার ও পতনের জন্য দায়ী করেছেন। এছাড়া আইপ্যাক (IPAC)-এর মতো বহিরাগত রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, কর্পোরেট কালচারে দল চালানো, প্রার্থী নির্বাচন ও কৌশল নির্ধারণে আইপ্যাকের আধিপত্য তৃণমূলের তৃণমূলস্তরের অভিজ্ঞ নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছে।
৪. বাংলা থেকে দিল্লি, সংকটে তৃণমূল
রাজনৈতিক দলে দলীয় বিদ্রোহ নতুন নয়। বহু সময় বহু রাজ্যেই এজিনিস দেখা গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যস্তরের সেই বিদ্রোহ বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময় সামালেও নিয়েছে। কারণ রাজ্যস্তরে বিদ্রোহ রাজনৈতিক দলগুলি সামাল দিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তৃণমূলের বিদ্রোহ, অসন্তোষ দিল্লিতে সংসদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। সুখেন্দু শেখর রায়ের মতো নেতারা, যাঁরা তৃণমূলের অন্যতম অভিজ্ঞ সংসদীয় মুখ ছিলেন, তাঁদের প্রস্থান শুধু যে জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের প্রভাব কমাবে, তাই নয়। বিরোধী শিবিরেও অনিশ্চয়তা তৈরি করবে, গুরুত্ব হারাবে। একইরকমভাবে সুস্মিতা দেবের পদত্যাগ বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে তৃণমূলের প্রভাব বিস্তারে যে প্রয়াস, সেখানে একটা বড় ধাক্কা।
উল্লেখ্য, রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই একের পর এক বিস্ফোরক তোপ দেগেছেন সুখেন্দু শেখর রায়। ডেলোর বৈঠক থেকে মমতার ছবি কেনা, দলের দুর্নীতি প্রসঙ্গে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন তিনি। বুধবার ফের একবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "বিধ্বংসী জনরোষে দিশেহারা নেতৃকুল বিস্ময়তাড়িত হয়ে এই প্রথম দেখল, মানুষকে অগ্রাহ্য করার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে। ল্যাটিন প্রবাদ আছে- VOX POPULI,VOX DEI অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠ হচ্ছে ঈশ্বরের কণ্ঠ। একসময় মানুষ বুঝতে পারেন তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, তাঁদের সমর্থনকে নিজেদের সম্পত্তি ভেবে নিয়েছে শাসককূল। ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। একসময় তা আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে সশব্দে প্রকট হয়। সৃষ্টি হয় দ্রোহকাল... আর তাই সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।”
৫. সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে বিজেপি
যদিও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে যে তারা বিদ্রোহী বিধায়ক থেকে সাংসদদের দলে নিচ্ছে না। তৃণমূলীদের জন্য বিজেপির দরজা বন্ধ। তবুও এই অস্থিরতা রাজনৈতিকভাবে বিজেপির পক্ষেই যাচ্ছে। এর ফলে বিজেপি তৃণমূলকে একটি বিভক্ত ও দুর্বল দল হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। পাশাপাশি, বিজেপি রাজ্যজুড়ে নিজেদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ও স্থানীয় পরিসরে ক্ষমতার পরিকাঠামো আরও বিস্তৃত করার সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।
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