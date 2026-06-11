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Bengal Political Churn Explained: মসনদে বিজেপি, তৃণমূলে দ্রোহকাল: 'মন্থনে' কীভাবে বদলাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির চেনা অংক?

Bengal Political Changes Explained: রাজনীতির জটিল অংকে 'জল মাপার খেলা' কোন দিকে আবর্তিত হবে, তা বলবে সময়। বলাই বাহুল্য, আগের কোনও বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে এমন অভূতপূর্ব বিদ্রোহ-ইস্তফার সাক্ষী থাকেনি বাংলা। বাংলার এই রাজনৈতিক 'মন্থনে' লাভের গুড় ঘরে তুলবে কে? বঙ্গ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই রাজনৈতিক 'মন্থন' কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, রইল তার সুলুকসন্ধান। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 11, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:45 PM IST
Bengal Political Churn Explained: মসনদে বিজেপি, তৃণমূলে দ্রোহকাল: 'মন্থনে' কীভাবে বদলাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির চেনা অংক?
Image Credit: বঙ্গভূমে রাজনৈতিক &#039;মন্থন&#039;

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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