/Kalyan Banerjee: বিগ ব্রেকিং! তলে তলে বিক্ষুব্ধ শিবিরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও? পর্দাফাঁস আরেক বিদ্রোহী সাংসদের

রাজীব চক্রবর্তী: বিরাট খবর! ইঙ্গিত কালকেই মিলেছিল, এবার যেন সেই জল্পনায় শিলমোহর দিয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এককথায় বলা চলে বোমা ফাটালেন তিনি! বিক্ষুব্ধ শিবিরে নাম লিখিয়েছেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এবার তাঁর দাবি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আগামীদিনে চলে আসবেন বিক্ষুব্ধ শিবিরে! আর জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার এই মন্তব্য, এই দাবি সামনে আসতেই শুরু হয়ে গিয়েছে জোর চর্চা।
কে জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া?
জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ। এর আগে ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কোচবিহারেরই সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে লোকভা ভোটে তিনি কোচবিহার কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন।
কী বলেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া?
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে দলের প্রতি তোপ দাগেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। বলেন,"তৃণমূল দলটা চালায় কর্পোরেট সংস্থা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সংগঠন দেখতেন দল দেখতেন তাহলে এই ফল হত না। আমরাই আসল তৃণমূল। দলের প্রতীকের দাবি জানাব আমরা।"
বলেন, "টাকার বিনিময়ে টিকিট দেওয়ার অভিযোগ শুনেছি। সত্যাসত্য জানতে তদন্তের দাবি করেছি। রবিবার সন্ধ্যায় আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হব। তারপর সোমবার স্পিকার এর কাছে যাব।" এরপরই তাঁর দাবি, "আমাদের সঙ্গে কুড়িজন এই মুহূর্তে রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৮ জন। সেই ৮ জনের মধ্যেও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কয়েকজন আগামী দিনে চলে আসবেন।"
প্রসঙ্গত, গতকালই অভিষেককে নিশানা করে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের উদ্দেশে ভয়ংকর তোপ দাগেন ক্রুদ্ধ কল্যাণ। বলেন, 'হয় আমাকে বাছুন, না-হয় অভিষেককে।' সাফ ঘোষণা করেন, আগামী দিনে অভিষেকের কোনও কেস তিনি লড়বেন না। কারণ তাঁর কথায়, তিনি অভিষেকের কর্মচারী নন।