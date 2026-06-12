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  • /Kalyan Banerjee: বিগ ব্রেকিং! তলে তলে বিক্ষুব্ধ শিবিরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও? পর্দাফাঁস আরেক বিদ্রোহী সাংসদের

Kalyan Banerjee: বিগ ব্রেকিং! তলে তলে বিক্ষুব্ধ শিবিরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও? পর্দাফাঁস আরেক বিদ্রোহী সাংসদের

Kalyan Banerjee TMC MP Split: বিদ্রোহী জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া বলেন,"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সংগঠন দেখতেন দল দেখতেন তাহলে এই ফল হত না... আমাদের সঙ্গে কুড়িজন এই মুহূর্তে রয়েছেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৮ জন।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 12, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:50 PM IST
Kalyan Banerjee: বিগ ব্রেকিং! তলে তলে বিক্ষুব্ধ শিবিরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও? পর্দাফাঁস আরেক বিদ্রোহী সাংসদের
Image Credit: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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বিগ ব্রেকিং!তলে তলে বিক্ষুব্ধ শিবিরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও?পর্দাফাঁস আরেক বিদ্রোহীর
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