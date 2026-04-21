Yusuf Pathan Father in Law Arrested: বাংলায় প্রচারে ব্যস্ত ইউসুফ পাঠান, ওদিকে সংসার লন্ডভন্ড তৃণমূল সাংসদের

Yusuf Pathan Father in Law Arrested: বাংলায় প্রচারে ব্যস্ত ইউসুফ পাঠান, ওদিকে সংসার লন্ডভন্ড তৃণমূল সাংসদের
Yusuf Pathan Father in Law Arrested: লিসে করা অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা ইউসুফ খান ও তাঁর আত্মীয়দের ওপর বাঁশের লাঠি এবং বেসবল ব্যাট দিয়ে হামলা চালায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ে রাস্তায় গায়ে জলে ছিটে লাগা নিয়ে তুমুল বিবাদ। এক গাড়িচালকের উপরে হামলার অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের শ্বশুর ও শ্য়ালক-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিস। বাইকুল্লা থানার সূত্রে খবর, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। পুলিসি হেফাজতে এখন পাঠানের শ্বশুর খালিদ খান ও শ্যালক উমরশাদ খান।
কী ভাবে ঘটে গেল এমন ঘটনা?
শনিবার রাতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইউসুফ খান(৩৫) নামে এক ব্যক্তি। রাস্তায় জমা জলে তার গাড়ির চাকা পড়ে তা থেকে জল ছিটকে এসে লাগে শোয়েব খান নামে একজনের গায়ে। এই সোয়েব খান ইউসুফ পাঠানের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়। আর গায়ে নোংরা জল পড়া নিয়েই শুরু হয়ে যায় তুমুল ঝগড়া।
ইউসুফ খানের দাবি, শোয়েবের গায়ে জল লাগার পরই তিনি গাড়ি থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ, শোয়েব তাকে গালিগালাজ করেন,বাঁশের লাঠি দিয়ে তার গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙে ফেলেন এবং তাকে মারধর করেন।
ঘটনার পর ইউসুফ খান বাড়ি ফিরে যান এবং পরিবারের পরামর্শে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে থানায় যাওয়ার পথে পথে ইউসুফ পাঠানের শ্বশুর খালিদ খান ওরফে মাকালিকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় বলে জানা গেছে। পুলিস জানিয়েছে, খালিদ তাঁর ছেলে উমরশাদ খান (৩৫), শোয়েব খান এবং অন্য এক অভিযুক্ত শেহবাজ পাঠানের সাথে মিলে ইউসুফ খান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আবারও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন।
কী অভিযোগ ইউসুফ পাঠানের শ্বশুর-শ্যালকের বিরুদ্ধে?
পুলিসে করা অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তরা ইউসুফ খান ও তাঁর আত্মীয়দের ওপর বাঁশের লাঠি এবং বেসবল ব্যাট দিয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় ইউসুফের ভগ্নিপতি সলমানের হাত ভেঙে যায় এবং তাঁর কাকা জাকি আহমেদ গুরুতর আহত হন।
পুলিস জানিয়েছে যে শেহবাজ পাঠান বর্তমানে পলাতক। তবে বাকি ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মারধর ও গুরুতর আঘাত করার মামলা করা হয়েছে। আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ২ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।
ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ, সাক্ষীদের বয়ান এবং হামলায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম (বাঁশের লাঠি ও বেসবল ব্যাট) ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। পুলিসের দাবি, সিসিটিভি এবং সাক্ষীদের মাধ্যমে অভিযুক্তদের স্পষ্টভাবে চেনা গিয়েছে। পলাতক অভিযুক্তকে খুঁজে বের করতে, তাঁদের অপরাধের ইতিহাস যাচাই করতে এবং তথ্য-প্রমাণ নষ্ট হওয়া আটকাতে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।
অন্যদিকে ইউসুফ পাঠানোর শ্বশুরবাড়ির তরফে দাবি করা হয়েছে, সামান্য ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। দুপক্ষই দায়ী তার জন্য। বিবাদী পক্ষের আইনজীবী দয়ানন্দ দেরে অভিযোগ করেছেন যে পুলিস ঘটনার একতরফা বর্ণনা দিচ্ছে। তিনি আরও জানান যে খালিদ খান একজন বয়স্ক ব্যক্তি, তাকেও এই ঘটনায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস পরবর্তীতে ইউসুফ খানের বিরুদ্ধেও একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে।
