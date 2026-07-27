/এখনও স্বীকৃতি পেল না NCPI! দিল্লিতে ফের ২০ সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল ছেড়ে এখন NCPI-তে। দিল্লিতে ঘাসফুল প্রতীকে জেতা ২০ সাংসদের সঙ্গে ফের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কবে? আগামীকাল মঙ্গলবার। বঙ্গভবনে মধ্যাহ্ন ভোজ সহযোগে বৈঠক হবে বলে খবর।
গুঞ্জন চলছিলই। মঙ্গলবার দুপুর একটায় বঙ্গভবনে ২০ সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন শুভেন্দু। NCPI অবশ্য় এখনও রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি পাননি। তবে দলটি এনডিএ জোটের 'শরিক'। সূত্রের খবর, দলের স্বীকৃতি পেতে কোথায় সমস্যা হচ্ছে? সাংসদের নিজেদের এলাকার সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা। এসব নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে।
তখন তৃণমূল ভাঙছে। গত মাসে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে 'বিদ্রোহী' সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু। তবে কাকলি ঘোষদস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা NCPI-এ যোগ দেওয়ার পর আর কোনও বৈঠক হয়নি। সেই বৈঠকই এবার হতে চলেছে।
সূত্রের খবর, আগামীকাল মঙ্গলবার এনডিএ সাংসদের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন তৃণমূল ছেড়ে NCPI যোগ দেওয়া ২০ সাংসদ। দলের স্বীকৃতি না পেলেও, NCPI বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে সমর্থন জানিয়েছে। সেকারণে 'মঙ্গল-মিলনে' উপস্থিত থাকতে চলেছেন দলের ২০ সাংসদ।
এদিকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। আজ, সোমবার ৬ সাংসদকে নিয়ে ফের স্পিকারের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। স্পিকারকে মনে করিয়ে দিলেন যে, NCPI ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের যে আবেদন জানিয়েছিলেন, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। স্পিকারের কাছে লোকসভা থেকে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আর্জিও জানিয়েছে তৃণমূল।
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