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এখনও স্বীকৃতি পেল না NCPI! দিল্লিতে ফের ২০ সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari NCPI MP Meeting:  আগামীকাল, মঙ্গলবার বঙ্গভবনে মধ্যাহ্নভোজ সহযোগে বৈঠক। সূত্রের খবর, দলের স্বীকৃতি পেতে কোথায় সমস্যা হচ্ছে? সাংসদের নিজেদের এলাকার সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা। এসব নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 27, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:49 PM IST
এখনও স্বীকৃতি পেল না NCPI! দিল্লিতে ফের ২০ সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: দিল্লিতে NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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