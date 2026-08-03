'এলাকায় অনেকেই ঘরছাড়া', NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করতে এবার দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল ছেড়ে এখন NCPI-তে। দিল্লিতে ২০ সাংসদের জন্য় বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'তৃণমূল ছেড়ে NCPI-তে দলে যোগ দেওয়া সাংসদদের এলাকার অনেকেই ঘরছাড়া। নিজেদের এলাকায় ঢুকতে পারছেন না। মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। এই আলোচনা করতে দিল্লিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী'।
তখন তৃণমূল ভাঙছে। গত মাসে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে 'বিদ্রোহী' সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু। তবে কাকলি ঘোষদস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা NCPI-এ যোগ দেওয়ার পর আর কোনও বৈঠক হয়নি।
প্রথম ঠিক হয়েছিল, গত মঙ্গলবার দিল্লিতে গিয়ে NCPI-র ২০ সাংসদের বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। দুপুর ১টায় বঙ্গভবনে মধ্যহ্নভোজ সহযোগে এই বৈঠক হবে। NCPI অবশ্য় এখনও রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি পায়নি। তবে দলটি এনডিএ জোটের 'শরিক'। সূত্রের খবর ছিল, দলের স্বীকৃতি পেতে কোথায় সমস্যা হচ্ছে? সাংসদের নিজেদের এলাকার সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা। এসব নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে। কিন্তু সেই বৈঠক বাতিল হয়ে গেল। সেই বৈঠকও হতে চলেছে আগামীকাল মঙ্গলবার।
এদিকে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, 'যাঁরা গিয়েছেন,তাঁরা কিন্তু আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছেন। তাঁদের Compulsionগুলি বলছেন, তাঁদের উপর চাপ, কে কে ফোন কী কী ফোন করেছেন। অনেকেই দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এই চাপটা কেটে গেলে আবার ফিরে যেতে চাই'।
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