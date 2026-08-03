Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /এলাকায় অনেকেই ঘরছাড়া, NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করতে এবার দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

'এলাকায় অনেকেই ঘরছাড়া', NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করতে এবার দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari Meeting NCPI MP: তৃণমূল ছেড়ে এখন NCPI-তে।  আগামীকাল মঙ্গলবার দিল্লিতে ২০ সাংসদের জন্য় বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 03, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:45 PM IST
'এলাকায় অনেকেই ঘরছাড়া', NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করতে এবার দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: NCPI সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৭৯ নাকি ৮০? ২০২৬ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত কততম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে? জানুন সঠিক তথ্য
2
3
4
5