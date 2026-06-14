Abhishek Banerjee letter: দিল্লিতে টানটান নাটক! 'বিদ্রোহী'দের আগেই স্পিকারের বাড়িতে দুই তৃণমূল সাংসদ, কেন?

রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লিতে টান টান থ্রিলার! বিদ্রোহী শিবিরের সাংসদরা পৌঁছনোর আগেই স্পিকার ওম বিড়লার বাড়িতে দুই তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ও সাগরিকা ঘোষ। হাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি।
এর আগে, গত ১০ তারিখ লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই চিঠিই এবার স্পিকারের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন কীর্তি ও সাগরিকা। চিঠিতে উল্লেখ, 'সংবিধানে দল ভেঙে আলাদা গ্রুপ করার কোন বন্দোবস্ত নেই। সংবিধান অনুযায়ী দলের সঙ্গেই থাকতে হয়। এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাঙা যাবে না'।
এদিকে সব কর্মসূচি বাতিল। আজ, রবিবার কলকাতা থেকে দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। এরপর রাতে বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠক এবং নৈশভোজ। তবে সেই বৈঠকে অবশ্য থাকছেন না দুই বিদ্রোহী সাংসদ। বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখালেও, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের এবং জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান দিল্লি যাননি বলে খবর।
অন্যদিকে, এদিকে বোম ফেলেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কী বলেছেন সুদীপ? সুদীপ বলেছেন, তিনি এই দলের (বিপ্লবী তৃণমূল সাংসদ) নেতা থাকতে চান না। কাকলি (কাকলি ঘোষ দস্তিদার) প্রথম থেকে সব করছে। বাকিরা চাপ দিচ্ছে। আর কী বলেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়? সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি এই দলের নেতা থাকতে চান না। কাকলি প্রথম থেকে সব করছে। কিন্তু বাকিরা চাপ দিচ্ছে। কে এই 'বাকিরা'? গতকাল,শনিবার ৭০ মিনিট অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুধু তাই নয়, সংসদীয় দলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপদেষ্টা করার আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন সুদীপ। কোন সংসদীয় দলের? উঠছে এসব নানা প্রশ্ন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এখনও স্বাক্ষর করেননি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন? শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা না হওয়া পর্যন্ত স্বাক্ষর করবেন না সুদীপ।
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