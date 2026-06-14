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Abhishek Banerjee letter: দিল্লিতে টানটান নাটক! 'বিদ্রোহী'দের আগেই স্পিকারের বাড়িতে দুই তৃণমূল সাংসদ, কেন?

Abhishek Banerjee letter: স্পিকার ওম বিড়লার বাড়িতে কীর্তি আজাদ ও সাগরিকা ঘোষ।  হাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 14, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:40 PM IST
Abhishek Banerjee letter: দিল্লিতে টানটান নাটক! 'বিদ্রোহী'দের আগেই স্পিকারের বাড়িতে দুই তৃণমূল সাংসদ, কেন?
Image Credit: স্পিকারের বাড়িতে দুই তৃণমূল সাংসদ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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দিল্লিতে টানটান নাটক! 'বিদ্রোহী'দের আগেই স্পিকারের বাড়িতে দুই তৃণমূল সাংসদ, কেন?
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