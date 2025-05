Abhishek Banerjee: পাঠানবিতর্কের অবসান! দিল্লির ফোন মমতাকে, 'জঙ্গি' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বপ্রচারে সংসদীয় দলে এবার অভিষেক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের (Pakistan) মুখোশ খুলতে, অপারেশন সিঁদুরের (Operation Sindoor) সত্যতা তুলে ধরতে সারা বিশ্বে ৪৮ জন সাংসদকে (MP) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (NArendra Modi)। ইতোমধ্যেই ঠিক করা হয়েছে এই দলের দায়িত্ব নেবেন কংগ্রেসের সাংসদ প্রাক্তন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শশী থারুর (Shashi Tharoor)। শুধুমাত্র বিজেপি (BJP) নয়, সারা ভারতের প্রায় সব দল থেকে বাছা হয়েছে সাংসদদের (India's Anti-Terror Diplomatic Outreach)। তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) থেকে কোন সাংসদ যোগ দেবেন সেই দলে, তা নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। উঠে আসে ইউসুফ পাঠানের (Yusuf Pathan) নাম। এরপরই মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সেই প্রতিনিধি দলে তৃণমূলের থেকে সামিল হবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)।

We’re delighted to share that our Chairperson Smt. @MamataOfficial has nominated Nat'l GS Shri @abhishekaitc to represent Trinamool Congress in the all-party delegation for India’s global outreach against terrorism.

At a time when the world must unite to confront the growing…

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 20, 2025