Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /TMC MP Susmita Dev Resigns: দিল্লিতে বিশাল ধাক্কা, রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন তৃণমূলের আরও এক সাংসদ

TMC MP Susmita Dev Resigns: দিল্লিতে বিশাল ধাক্কা, রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন তৃণমূলের আরও এক সাংসদ

TMC MP Susmita Dev Resigns: গত এক সপ্তাহের মধ্যে এটি তৃণমূলের দ্বিতীয় পদত্যাগ। এর আগে, ১৩ বছর ধরে রাজ্যসভায় দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সুখেন্দু শেখর রায় রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 10, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:39 PM IST
TMC MP Susmita Dev Resigns: দিল্লিতে বিশাল ধাক্কা, রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন তৃণমূলের আরও এক সাংসদ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মিসাইল হামলা ইরানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে! ১৬৮ পড়ুয়ার প্রাণ কাড়ায় ফুটবলাররা...
Iran football team World Cup 202613 min ago
2
Saayoni Ghosh18 min ago
3
TMC Councillor Sushanta Ghosh40 min ago
4
Pakistan Air Strike42 min ago
5
Calcutta high court44 min ago