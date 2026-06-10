/TMC MP Susmita Dev Resigns: দিল্লিতে বিশাল ধাক্কা, রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন তৃণমূলের আরও এক সাংসদ

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা। রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিলেন সুস্মিতা দেব। ছাড়লেন দলীয় পদও। সুখেন্দু শেখর রায়ের ইস্তফার এক সপ্তাহ পর রাজ্যসভা ছাড়লেন আরও এক তৃণমূল সাংসদ। জানা যাচ্ছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে বৈঠক করছেন সুস্মিতা। দল ছাড়ার চিঠিও পাঠিয়ে দিলেন দলের কাছে।
অসমের শিলচর থেকে কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ ছিলেন সুস্মিতা দেব। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ দেবের কন্যা সুস্মিতা ২০১৯ সালের নির্বাচনে পরাজিত হন। তার পরেই দল ত্যাগ করেন এবং ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তারপর দ্রুত দলের শীর্ষ পর্যায়ে উঠে আসেন। তৃণমূলের মুখপাত্র হন। তারপর মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় তাঁকে রাজ্যশভায় পাঠিয়ে দেন। সেই সুস্মিতা এবার দলের খারাপ সময়ে রাজ্যসভা থেকে সরে গেলেন।
গত এক সপ্তাহের মধ্যে এটি তৃণমূলের দ্বিতীয় পদত্যাগ। এর আগে, ১৩ বছর ধরে রাজ্যসভায় দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সুখেন্দু শেখর রায় রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দেন। এরপর দ্বিতীয় ধাক্কা।
ইতিমধ্যেই একটি খবর রয়েছে যে ইস্তফা দিয়েছেন রাজ্যসভার সদ্য় সাংসদ কোয়েল মল্লিক। শোনা যাচ্ছে ই মেইল করে ইস্তফা দিয়েছেন কোয়েল। তবে সুস্মিতা দেব রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে ইস্তফা দিয়েছেন বলে খবর। এক ফলে রাজ্যসভায় তৃণমূলের কংগ্রেসের আসন ১৩ থেকে কম ১১ হয়ে গেল।
কী কারণে ইস্তফা? সূত্রের খবর, দলের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে তার মেনে নিতে পারছিলেন না সুস্মিতা। বিধানসভায় জনতার যে রায় হয়েছে তাতে তাঁর মনে এই রায় মেনে নেওয়া উচিত। কংগ্রেস সাংসদ হিসেবে তাঁর যথেষ্টই নাম ছিল। আর পাঁচজন তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে তাঁর বিস্তর ফারাক রয়েছে। সেই দিক থেকে দেখলে দিল্লির রাজনীতিতে বিরাট ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি তৃণমূল সূত্রের খবর হল, আরও কয়েকজন তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতার পথ অনুসরণ করতে চলেছেন।
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