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Nationalist Citizens Party of India: ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া: তৃণমূলের 'বিদ্রোহী'দের হাত ধরে বাংলায় আরও একটি নতুন দল!

Nationalist Citizens Party of India:: নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত হলেও এখনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয়।  ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দুটি আসন লড়েছিল NCPI তবে জিততে পারেনি একটিতেও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 14, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:26 PM IST
Nationalist Citizens Party of India: ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া: তৃণমূলের 'বিদ্রোহী'দের হাত ধরে বাংলায় আরও একটি নতুন দল!
Image Credit: বাংলায় আরও একটি নতুন দল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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