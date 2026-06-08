/TMC MP meeting in Delhi: অস্তাচলে তৃণমূল? দিল্লিতে বিদ্রোহী সাংসদদের গোপন বৈঠক, তোলপাড় রাজনীতি

রাজীব চক্রবর্তী: একাদশীর আলো কাটার আগেই রাজ্য রাজনীতিতে ফের তীব্র দলবদলের জল্পনা। ইন্ডিয়া (I.N.D.I.A.) জোটের মেগা বৈঠকে যোগ দিতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফরের মধ্যেই রাজধানীতে বড় ঘটনা। সোমবার সকালে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরের অন্দরে গোপনে বৈঠকে বসলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ জন বিক্ষুব্ধ সাংসদ। জোটের সলতে পাকানোর দিনে দলের অন্দরেই এই আকস্মিক বিদ্রোহে রাজনৈতিক মহল তোলপাড়। এই তালিকায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, অরূপ চক্রবর্তীরা। বিদ্রোহী সাংসদদের মধ্যে আছেন জগদীশ বাসুনিয়া, কালীপদ সোরেন,আবু তাহের, অসিত মাল, শর্মিলা সরকার, খলিলুর রহমানরাও।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোট মজবুত করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই তাঁর নাকের ডগায় দলের সাংসদদের এই গোপন তৎপরতা রাজনীতিতে ঢেউ তুলেছে।
সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে এই বিক্ষুব্ধ সাংসদদের একাংশের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তাঁরা একাধিকবার চেষ্টা করেও অভিষেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাননি বা এড়িয়ে গিয়েছেন। আর এরপরেই এই বিদ্রোহের আগুন আরও উস্কে দিয়েছে। দিল্লির এই গোপন বৈঠকের পর রাজনৈতিক অলিন্দে জোরালো গুঞ্জন-- অসন্তুষ্ট এই সাংসদরা খুব শীঘ্রই দল থেকে ইস্তফা দিতে পারেন।
সাংসদদের এই চরম পদক্ষেপের আভাস পেয়েই তড়িঘড়ি আসরে নেমেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের অন্দরে বড়সড় ভাঙন রোধ করতে এবং ড্যামেজ কন্ট্রোলে তৎপর হয়েছেন শীর্ষ নেতারা। ক্ষুব্ধ সাংসদদের মান ভাঙাতে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে তত্পরতা।
প্রসঙ্গত, ৪ মে ভোটে হারার পর তৃণমূলে ভয়ংকর বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। অভিষেক ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের দিকে আঙিল তুলে একে একে পদত্যাগ, ইস্তফার হিরিক চোখে পড়েছে। গ্রেফতার হচ্ছেন একের পর এক ছোট বড় নেতা নেত্রী। দলের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দলের বিরুদ্ধে গিয়ে সই কাণ্ডের জালিয়াতি নিয়ে মুখ খুলেছে। ভেঙেছে দল। শোভনদেবকে সরিয়ে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে দেখতে চায় একাংশ-- এই মত প্রকাশ করে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলে যোগদান করেছে প্রায় ৬০ বিধায়ক। দিল্লির সাংসদরাও টলমল। দিল্লিতে গোপন মিটিং। এই পরিস্থিতিতে কী হবে তৃণমূলে?
এই ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একদিকে জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রাসঙ্গিক প্রমাণের লড়াই, আর অন্যদিকে ঘরের ভেতরেই সাংসদদের এমন বিদ্রোহ-- দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে পড়ে রাজনীতির সমুদ্রে কার্যত খাবি খাচ্ছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দিল্লির এই গোপন বৈঠক আগামী দিনে বাংলার রাজনীতিতে বড় কোনও ঝড়ের পূর্বাভাস কি না, এখন সেটাই দেখার।
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