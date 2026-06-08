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TMC MP meeting in Delhi: অস্তাচলে তৃণমূল? দিল্লিতে বিদ্রোহী সাংসদদের গোপন বৈঠক, তোলপাড় রাজনীতি

TMC Big Breaking News: রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোট মজবুত করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই তাঁর নাকের ডগায় দলের সাংসদদের এই গোপন তৎপরতা রাজনীতিতে ঢেউ তুলেছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 08, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:30 PM IST
TMC MP meeting in Delhi: অস্তাচলে তৃণমূল? দিল্লিতে বিদ্রোহী সাংসদদের গোপন বৈঠক, তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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