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Mamata Banerjee: মমতার ফোনেও কাটল না উদ্বেগ, দিল্লিতে শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতিতে বিক্ষুব্ধ ১৪ তৃণমূল সাংসদ

Mamata Banerjee: আজ, রবিরার দিল্লি পৌঁছেই দলের প্রত্যেক সাংসদকে ফোন করেন তিনি। কথা বলেন ইউসুফ পাঠান-সহ চার সংখ্যালঘু সাংসদের সঙ্গেও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 12:28 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:28 AM IST
Mamata Banerjee: মমতার ফোনেও কাটল না উদ্বেগ, দিল্লিতে শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতিতে বিক্ষুব্ধ ১৪ তৃণমূল সাংসদ
Image Credit: মমতার ফোনেও কাটল না উদ্বেগ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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