/Mamata Banerjee: মমতার ফোনেও কাটল না উদ্বেগ, দিল্লিতে শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতিতে বিক্ষুব্ধ ১৪ তৃণমূল সাংসদ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতেও এবার চরম অস্বস্তিতে মমতা-অভিষেক? প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকায় এখনই স্পিকারকে চিঠি দিচ্ছেন না তৃণমূলের বিক্ষুদ্ধ সাংসদরা। পরিবর্তে খোদ তৃণমূলনেত্রীর উপস্থিতিতেই সাংবাদিক সম্মেলন করার পরিকল্পনা করেছেন ১৪ সাংসদ। সূত্রের খবর তেমনই।
তৃণমূলে ভাঙন রুখতে এবার আসরে স্বয়ং মমতা। আজ, রবিরার দিল্লি পৌঁছেই দলের প্রত্যেক সাংসদকে ফোন করেন তিনি। কথা বলেন ইউসুফ পাঠান-সহ চার সংখ্যালঘু সাংসদের সঙ্গেও। তাঁরা মমতাকে জানিয়েছেন,কেউই দল ছাড়ছেন না। সোমবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কে নতুন কোন সমীকরণ তৈরি হয় কিনা সেদিকে নজর রাখছেন চার সংখ্যালঘু সাংসদ। তবে সব সাংসদের সঙ্গে মমতা যোগাযোগ করে উঠতে পারেননি বলে খবর।
এদিকে মমতার ফোন পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ন মালিয়া, মিতালী বাগ,বাপি হালদার, প্রতিমা মণ্ডলরাও। সূত্রের অবশ্য খবর, প্রতিমাকে নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নয় তৃণমূল। কারণ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে তাঁর। ঘনিষ্ঠ মহলে মমতা বলেছেন, বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা ১৪।
ঘটনাটি ঠিক কী? তৃণমূলের 'অভিষেক বয়কট' এবার আরও চড়া সুরে। লোকসভা দলনেতার পদ থেকেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানোর দাবিদলের অন্দরেই! সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নয়,কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে লোকসভার দলনেতা নেতা করা হোক - এমন প্রস্তাব সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠাতে পারেন তৃণমূল সাংসদরা।
জানা গিয়েছে, দিল্লিতে বিজেপি নেতাদের সংস্পর্শে বেশ কয়েকজন তৃণমূল সাংসদ। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে চিঠি জমা দেবেন তাঁরা। বিশেষ নিরাপত্তা চাইতে পারেন তাঁরা। এই তালিকায় রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, পার্থ ভৌমিক, জগদীশ বাসুনিয়া, জুন মালিয়া, মিতালী বাগ, বাপি হালদার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে প্রয়োজনীয় ১৯ জন না হওয়ার স্পিকারকে চিঠি দিতে আরও এক সপ্তাহ লাগতে পারে বলে খবর।
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