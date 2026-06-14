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TMC Rebels to Merge NCPI: Big Breaking: বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদের বিরাট পদক্ষেপ! ২০ জনই যোগ দিলেন NCPI-তে

TMC Rebels to Merge NCPI: Big Breaking: এর আগে শিবসেনা, এন সি পি-সহ অন্যান্য দলের ভাঙনে আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ দেড় বছরের বেশি সময় জটিলতায় আটকে ছিল বিদ্রোহী সাংসদ ও বিধায়কদের ভবিষ্যৎ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 14, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:06 PM IST
TMC Rebels to Merge NCPI: Big Breaking: বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদের বিরাট পদক্ষেপ! ২০ জনই যোগ দিলেন NCPI-তে

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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Big Breaking: বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদের বিরাট পদক্ষেপ! ২০ জনই যোগ দিলেন NCPI-তে
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