Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে শেষপর্ব, দুই শিবিরের লড়াইয়ে এবার জোড়াফুল ফ্রিজ?

তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে শেষপর্ব, দুই শিবিরের লড়াইয়ে এবার জোড়াফুল 'ফ্রিজ'?

TMC symbol Dispute:  দিল্লিতে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতশিবিরের সঙ্গে বৈঠকে কমিশন। আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধেয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হতে পারে বলে খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 17, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:05 PM IST
তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে শেষপর্ব, দুই শিবিরের লড়াইয়ে এবার জোড়াফুল 'ফ্রিজ'?
Image Credit: দুই শিবিরের লড়াইয়ে এবার জোড়াফুল &#039;ফ্রিজ&#039;?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে শেষপর্ব, দুই শিবিরের লড়াইয়ে এবার জোড়াফুল 'ফ্রিজ'?
2
3
4
5