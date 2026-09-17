তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে শেষপর্ব, দুই শিবিরের লড়াইয়ে এবার জোড়াফুল 'ফ্রিজ'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলের প্রতীক দ্বন্দ্বে বড় আপডেট। আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধেতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? সূত্রের খবর, কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতশিবিরের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত জোড়াফুল প্রতীকটিই ফ্রিজ করে দিতে পারে কমিশন। সেক্ষেত্রে অন্য নাম ও প্রতীকে উপনির্বাচনে লড়তে হবে দুই পক্ষকে। প্রতীক তো নয়ই, তৃণমূল নামে ভোটে লড়া যাবে না।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। ঘাসফুল প্রতীকের দাবিদার দু'পক্ষই। একদিকে কালীঘাট তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত শিবির। রীতিমতো দড়ি টানাটানি চলছে। বল এখন নির্বাচন কমিশনে কোর্টে। আজ, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দুই শিবিরের সঙ্গে ফের বৈঠক সেরে নিলেন কমিশনের কর্তারা।
ঘাসফুল মালিকানা পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ঋতব্রত শিবির। এদিন দিল্লিতে কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ঋতব্রত বলেন, 'গতকাল রাত পৌনে ন'টায় আমাদের জানানো হয়েছে আজ আসতে হবে। আমরা আগেও নথি এবং বক্তব্য জানিয়েছিলাম। আজ আবার নথি দিয়ে গেলাম। নন্দীগ্রাম রেজিনগরে উপনির্বাচন আছে। আমরা আবেদন করেছি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে। কমিশনের উপর ভরসা রাখতে হবে। আমরা ওদের নির্দেশ দিতে পারি না। আমার আশা, রায় আমাদের পক্ষে যাবে'।
আইন কী বলছে?
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সংসদীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলি বড় পরিচয় হল প্রতীক। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের আলাদা আলাদা প্রতীক। আইনে অনুযায়ী এক দলের জন্য বরাদ্দ প্রতীকে অন্য কোন দল বা ব্যক্তি ভোটে লড়তে পারে না। ১৯৬৮’-এর নিয়ম অনুযায়ী রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের জন্য প্রতীক সংরক্ষিত রাখে নির্বাচন কমিশন।
প্রতীক পাওয়ার শর্ত
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প্রতীক পেতে গেলে বা ধরে রাখতে গেলে একাধিক নিয়ম মেনে চলতে হয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে। যেমন, প্রতিবছর সিএজি (CAG)-এর প্যানেলভুক্ত অডিটরকে দলীয় তহবিলের অডিট করাতে হয়। অডিট হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হয় কমিশন। সবচেয়ে বড় কথা, নথিভুক্ত হওয়ার পর পাঁচ বছরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন পরিচালিত নির্বাচনে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। যদি কোনও দল টানা ৬ বছর কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, কমিশনের রাজনৈতিক দলের তালিকা থেকে দলটির নাম বাদ দেওয়া হয়। বস্তুত, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতেও হয়।
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