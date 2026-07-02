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তৃণমূল, তুমি কার? দাবি-পালটা দাবির মাঝেই এবার বড় পদক্ষেপ কমিশনের

TMC Crisis:  মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনকেই চিঠি বক্তব্য জানাতে  বলেছে কমিশন। সোমবার বিকেল ৬ জুলাই বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে  নথি-সহ বক্তব্য জানাতে হবে তাঁদের। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 02, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:55 PM IST
তৃণমূল, তুমি কার? দাবি-পালটা দাবির মাঝেই এবার বড় পদক্ষেপ কমিশনের
Image Credit: তৃণমূলে প্রতীক বিতর্কে বড় পদক্ষেপ কমিশনেরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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