Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /তৃণমূল, তুমি কার? বিতর্কের মাঝে বড় কথা বলে দিলেন জ্ঞানেশ কুমার

তৃণমূল, তুমি কার? বিতর্কের মাঝে বড় কথা বলে দিলেন জ্ঞানেশ কুমার

TMC symbol dispute:  নিজেদের দাবির সমর্থনে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে নথি জমা দিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋত তৃণমূল। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 17, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:23 PM IST
তৃণমূল, তুমি কার? বিতর্কের মাঝে বড় কথা বলে দিলেন জ্ঞানেশ কুমার
Image Credit: বড় কথা বলে দিলেন জ্ঞানেশ কুমারSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'পাশে আন্তোনেলাকে নিয়ে লিয়ো যা করছে...'! মেসির চরিত্র নিয়ে শাকিরার পোস্টে ঝড়
Messi41 min ago
2
Ghaziabad Child Rape Case1 hr ago
3
Rajib Banerjee on Abhishek Banerjee1 hr ago
4
Supreme Court1 hr ago
5
Bankura Steel Plant2 hrs ago