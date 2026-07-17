/তৃণমূল, তুমি কার? বিতর্কের মাঝে বড় কথা বলে দিলেন জ্ঞানেশ কুমার

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল, তুমি কার? নিজেদের দাবির সমর্থনে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে নথি জমা দিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ও ঋত তৃণমূল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের মন্তব্য, 'আসল তৃণমূল কে আর নকল তৃণমূল কে আমি জানি না'।
ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল প্রায় ৯৩.৭ শতাংশ। যা দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নজিরবিহীন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'ছাপ্পা বা বুথ জ্যাম না হওয়ার কারণেই বাংলায় রেকর্ড হারে ভোট পড়েছে'। জানান, ভোটদান বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ায় ভোটদানের হার প্রায় ৯১ শতাংশ। সেই তুলনায় বাংলায় ভোটদানের হার আরও বেশি'।
ভোটের মুখে বাংলায় SIR নিয়ে তুমুল বিতর্ক দানা বাঁধে। বারবার কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল। ভোটের প্রচারে সরাসরি জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করেছিলেন মমতা-অভিষেক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আমি বাংলার বিষয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু আমি কখনও কারও নির্দেশে কাজ করিনি। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই দায়িত্ব পালন করেছে। কোথায় ছাপ্পা হয়েছে? কোথায় বুথ জ্যামিং হয়েছে? যদি সেগুলো ঘটত, তাহলে এত বিপুল ভোটদান সম্ভব হত না। বাংলা আগে এমন নির্বাচন দেখেনি'।
এর আগে, গত ৬ জুলাই নির্বাচন কমিশনে নিজেদের লিখিত বক্তব্য জমা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠাতা পরিচয়ে জোর দিয়েছেন মমতা। পালটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিদের সমর্থনের সামনে এনেছে ঋত শিবির।
কমিশনের কাছে কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, ১৯৯৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অজিত পাঁজা নির্বাচন কমিশনে হলফনামা দিয়ে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত পাঁজা। ফলে দলের সংবিধান, কমিশনের রেজিস্ট্রেশন ও সাংগঠনিক ধারাবাহিকতায় প্রতীক ও দলের বৈধ মালিকানা তাদেরই।
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