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তৃণমূল, তুমি কার? কমিশনের নোটিসের জবাব মমতা-ঋতব্রতের! কী বললেন জ্ঞানেশ কু্মার?

TMC Crisis: প্রতিষ্ঠাতা পরিচয়ে যখন জোর দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন পালটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিদের সমর্থনের বিষয়টি সামনে আনল ঋতব্রত শিবিরও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 06, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:56 PM IST
তৃণমূল, তুমি কার? কমিশনের নোটিসের জবাব মমতা-ঋতব্রতের! কী বললেন জ্ঞানেশ কু্মার?
Image Credit: কমিশনের নোটিসের জবাব মমতা-ঋতব্রতের!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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