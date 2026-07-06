/তৃণমূল, তুমি কার? কমিশনের নোটিসের জবাব মমতা-ঋতব্রতের! কী বললেন জ্ঞানেশ কু্মার?

রাজীব চক্রবর্তী: তৃণমূল, তুমি কার? প্রতিষ্ঠাতা পরিচয়ে যখন জোর দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন পালটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধিদের সমর্থনের বিষয়টি সামনে আনল ঋতব্রত শিবিরও। নিজেদের দাবি স্বপক্ষে নির্বাচন কমিশনে নথি জমা দিল দু'পক্ষই।
কমিশনের কাছে কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, ১৯৯৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অজিত পাঁজা নির্বাচন কমিশনে হলফনামা দিয়ে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিত পাঁজা। ফলে দলের সংবিধান, কমিশনের রেজিস্ট্রেশন ও সাংগঠনিক ধারাবাহিকতায় প্রতীক ও দলের বৈধ মালিকানা তাদেরই।
এদিকে তৃণমূল প্রতীকে জেতা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কই এখন ঋতব্রত শিবিরে। সেই দাবি কমিশনের কাছে তুলে দল, প্রতীক ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার চেয়েছে তারা। কমিশন এখন কী সিদ্ধান্ত নেয়, নজর সেদিকেই।
এর আগে, গত বুধবার দিল্লিতে গিয়ে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন ঋতব্রত শিবির। ঋতব্রতের দাবি,তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কমপক্ষে ৬৫ জন বিধায়ক। বস্তুত,কমিশনের কাছে আগেই লিখিত দাবি পেশ করেছিলেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়করা। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই তাদের ডেকে পাঠায় কমিশন।
নিজেকে চেয়ারম্যান বলে উল্লেখ করে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির তালিকা কমিশনে জমা দেন মমতাও। এরপর আলাদা বৈঠক করে জাতীয় কর্মসমিতি তৈরি করে ঋতব্রতরা। সেই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়কে। বাদ দেওয়া হয় মমতা-অভিষেককে।
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