/ঘাসফুলের মালিক কে? একই দিনে তৃণমূলের দুই শিবিরকে তলব কমিশনের, দিল্লিতে এক ঘণ্টার ব্যবধানে...

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়: তৃণমূল তুমি কার? নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই তত্পরতা নির্বাচনের কমিশনে। প্রতীক দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে এবার ডেকে পাঠানো হল কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতশিবিরকে, তাও আবার একই দিনে! কবে? আগামী ১২ সেপ্টেম্বর, শনিবার। এই বৈঠকের পর প্রতীক নিয়ে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে খবর।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমল কংগ্রেস। ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেঁধেছে ঘাসফুল প্রতীকে জেতা বিধায়কদের একাংশ। কালীঘাট তৃণমূল আর ঋতব্রত শিবির। দু'পক্ষের দাবি, তাঁরা আসল তৃণমূল। কিন্তু ঘাসফুল প্রতীক কাদের? সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়নি এখনও।
দিল্লিতে গিয়ে যখন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের কাছে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছে ঋতব্রত শিবির, তখন নিজেকে চেয়ারম্যান বলে উল্লেখ করে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির তালিকা জমা দিয়েছেন মমতাও। আজ, বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে কমিশন। শনিবার বেলা ১১টায় ঋতশিবিরের ৫ সদস্য প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। কালীঘাট তৃণমূলকে সময় দেওয়া হয় ১ ঘন্টার পর, বেলা ১২টায়। চিঠিতে উল্লেখ, প্রতিনিধিদলের সদস্যদের কমিশনকে আগাম জানাতে হবে দুই শিবিরকেই।
এদিকে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে। তৃণমূলের দুই শিবিরই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু একই দল ও প্রতীকে দু'জন প্রতীকের লড়া সম্ভব নয়। সমস্যা হবে পুরভোটে। দু'পক্ষেরই দাবি, তারা কলকাতা কর্পোরেশনের ২০৯ আসনে প্রার্থী দেবে। এখন ভোটের আগে যদি প্রতীক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি না হলে ঘাসফুল প্রতীকেই লড়বেন ২ শিবিরের ৪১৮ প্রার্থী!
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