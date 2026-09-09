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ঘাসফুলের মালিক কে? একই দিনে তৃণমূলের দুই শিবিরকে তলব কমিশনের, দিল্লিতে এক ঘণ্টার ব্যবধানে...

TMC symbol dispute: শনিবার বেলা ১১টায় ঋতশিবিরের ৫ সদস্য প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। কালীঘাট তৃণমূলকে সময় দেওয়া হয় ১ ঘন্টার পর, বেলা ১২টায়।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 09, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:25 PM IST
ঘাসফুলের মালিক কে? একই দিনে তৃণমূলের দুই শিবিরকে তলব কমিশনের, দিল্লিতে এক ঘণ্টার ব্যবধানে...
Image Credit: একই দিনে তৃণমূলের দুই শিবিরকে তলব কমিশনের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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