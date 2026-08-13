/সংসদে অধিবেশন শেষ, দলত্যাগী সাংসদদের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল!

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়: সংসদে সুরাহা হল না। অধিবেশন শেষ হতেই ২০ সাংসদকে বরখাস্তের দাবিতে এবার সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল। সূত্রের খবর, আগামী ৭-১০ দিনের মধ্যে NCPI সাংসদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঘাসফুল প্রতীকে জিতে এখন NCPI-তে। ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে পিটিশন নিয়ে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? তৃণমূল সাংসদের আসনই বা কেন পিছিয়ে দেওয়া হল? গতকাল বুধবার লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল সাংসদরাও। সূত্রের খবর, স্পিকার তাঁদের বলেন, চলতি অধিবেশন শেষের পথে, আগামী অধিবেশনে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু আগামী অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা রাজি নয় কালীঘাট তৃণমূল।
ঘটনার সূত্রপাত মাস দেড়েক আগে। NCPI-তে যোগ দেওয়ার পরই, লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন অভিষেক। সংসদের স্পিকারে সচিবালয়ে ১ ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক। অভিষেকের দাবি, 'সংবিধান পরিষ্কার বলা আছে, স্বেচ্ছায় পার্টি সদস্য়পদ ছাড়লে, সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে। অন্য পার্টি যুক্ত হয়েছে,মানে তৃণমূলের সদস্যপদ ছেড়েছে'। তাঁর সাফ কথা, 'একটা প্রতীকে জিতে এসে, এখন বলছে অমুক দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছি, লোকসভা সদস্যপদ খারিজ হওয়া উচিত'।
অভিষেকের আরও বক্তব্য, 'দলের এক তৃতীয়াংশ সদস্য় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, সাংসদরা নন। বলছে, আমাদের আলাদা বসতে দিতে হবে। আমাদের মধ্য়ে থেক কাউকে লোকসভার নেতা করতে হবে, উপনেতা করতে হবে।এটা হতেই পারে না'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'সত্ সাহস থাকলে পদ ছেড়ে দিন। সব দলের প্রতীকে প্রার্থী থাকবে। মানুষ ঠিক করবে, কে জিতবে। এই ২০ সাংসদ বিশ্বাসঘাতকা করেছে। মানুষের রায় নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। বাংলার মানুষ কখনও ক্ষমা করবে না'।
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