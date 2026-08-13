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সংসদে অধিবেশন শেষ, দলত্যাগী সাংসদদের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল!

TMC Supreme Court case:  ঘাসফুল প্রতীকে জিতে এখন NCPI-তে। আগামী ৭-১০ দিনের মধ‍্যে ২০ সাংসদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর তেমনই।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 13, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:03 PM IST
সংসদে অধিবেশন শেষ, দলত্যাগী সাংসদদের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল!
Image Credit: কাকলিদের বিরুদ্ধে এবার বড় পদক্ষেপ মমতার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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