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'তৃণমূল ছেড়ে NCPI-তে যাওয়া ২০ সাংসদের সদস্যপদ শীঘ্রই খারিজ হবে'! চাঞ্চল্যকর দাবি

NCPI MPs: ২০ সাংসদকেই নোটিশ ধরিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কবে? গতকাল মঙ্গলবার। লোকসভার স্পিকারও আর চুপ করে বসে নেই। আজ, বুধবার তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নোটিশ পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি।

Published: Aug 26, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:35 PM IST
'তৃণমূল ছেড়ে NCPI-তে যাওয়া ২০ সাংসদের সদস্যপদ শীঘ্রই খারিজ হবে'! চাঞ্চল্যকর দাবি

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