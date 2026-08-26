'তৃণমূল ছেড়ে NCPI-তে যাওয়া ২০ সাংসদের সদস্যপদ শীঘ্রই খারিজ হবে'! চাঞ্চল্যকর দাবি

রাজীব চক্রবর্তী: ঘাসফুল প্রতীকে জিতে এখন NCPI। সুপ্রিম কোর্টের পর এবার দলত্যাগী সাংসদদের নোটিশ পাঠিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলের দাবি, 'তৃণমূল ছেড়ে NCPI-তে যাওয়া ২০জন সাংসদের সদস্যপদ শীঘ্রই খারিজ হবে'।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়। রাতারাতি ভেঙে খান খান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ২৮ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই যোগ দিয়েছেন NCPI-তে। এরপর লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন অভিষেক। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।
বিদ্রোহী সাংসদের সদস্য়পদ খারিজে দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন অভিষেক। ২০ সাংসদকেই নোটিশ ধরিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কবে? গতকাল মঙ্গলবার। লোকসভার স্পিকারও আর চুপ করে বসে নেই। আজ, বুধবার তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নোটিশ পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি।
এদিন SIR-র প্রসঙ্গ তুলে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন কপিল সিব্বল। তিনি বলেন, 'যখন এসআইআর হচ্ছিল আমরা বিরোধিতা করেছিলাম। আমরা হেরে গেলাম। নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখলাম। এখন কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর করা আরটিআই-এ জানা গিয়েছে ৩৮১০৬২০ জন ৮২৭৮২ জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যা মাত্র ২ শতাংশ। ৯৮ শতাংশ বাকি। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি যে এলাকায়, সেখানে সবচেয়ে বেশি ভোট কাটা হয়েছে। সিদ্ধান্ত বাকি ৯৯.৩ শতাংশের আবেদনের।মালদা, মুর্শিদাবাদ নাম মাত্র সিদ্ধান্ত হয়েছে'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। এটা কোনও একজন বিএলও-র নয়, এতজন বিএলও-কে কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত'।
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