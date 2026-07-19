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অনায়াসে পাস করানো যাবে ডিলিমিটেশন বিল? সেই লক্ষ্যেই বিরোধীশিবিরে ভাঙনের রহস্যঅঙ্ক? এনডিএ-র কৌশল

Delimitation Bill and Number Game in Parliament: রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস? তা কি জরুরি? হ্যাঁ, এনডিএ-র তাই মত। আর এহেন ডিলিমিটেশন বিলকে সামনে রেখেই সংসদে নিজেদের আরও পোক্ত জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে তারা। সংসদের দুই কক্ষে সংখ্যার অঙ্ক আরও পোক্ত করতে তৎপর বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সেই লক্ষ্যেই বিরোধী শিবিরের অসন্তুষ্ট সাংসদদের সরাসরি বিজেপিতে না এনে জোটের শরিক দলগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করার এই কৌশল।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:57 PM IST
অনায়াসে পাস করানো যাবে ডিলিমিটেশন বিল? সেই লক্ষ্যেই বিরোধীশিবিরে ভাঙনের রহস্যঅঙ্ক? এনডিএ-র কৌশল
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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