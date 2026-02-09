Lamborghini Accident: বেপরোয়া ল্যাম্বরগিনির ধাক্কায় ১০ ফুট শূন্যে ছিটকে পড়লেন বাইক আরোহী! হেভিওয়েট ব্যবসায়ীর ছেলের তাণ্ডব...

Lamborghini Accident: বেপরোয়া ল্যাম্বরগিনির ধাক্কায় ১০ ফুট শূন্যে ছিটকে পড়লেন বাইক আরোহী! হেভিওয়েট ব্যবসায়ীর ছেলের তাণ্ডব...
Kanpur Lamborghini Accident: কানপুরে তামাক ব্যবসায়ীর ছেলে শিবম মিশ্রর বেপরোয়া ল্যাম্বরগিনির ধাক্কায় ৬ জন পথচারী ও আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। মদ্যপ অবস্থায় দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে তিনি একটি অটো ও বাইককে পিষে দিলে উত্তেজিত জনতা গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বিলাসবহুল গাড়ির বেপরোয়া গতির জেরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ল্যাম্বরগিনি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী ও একাধিক যানবাহনকে পরপর ধাক্কা। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ছয়জন গুরুতর আহত হন। অভিযোগের তির তামাক ব্যবসায়ী কে.কে. মিশ্রর ছেলে শিবম মিশ্রর দিকে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রবিবার বিকেল ৩.১৫ রেভ-৩ মলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ল্যাম্বরগিনি অ্যাভেন্টাডোর গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি প্রথমে একটি অটো-রিকশাকে এবং পরে একটি দাঁড়িয়ে থাকা রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেলকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার চোটে বাইক আরোহী শূন্যে প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে ছিটকে পড়েন। গাড়িটি বাইকটিকে কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মেরে থামে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, চালক শিবম মিশ্র মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। দুর্ঘটনার পর তিনি পালানোর চেষ্টা করলে তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা (বাউন্সার) সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। এতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত জনতা বিলাসবহুল গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায় এবং চালককে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। পুলিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং শিবম-সহ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে।
পুলিস জানিয়েছে, প্রায় ৬ কোটি টাকা মূল্যের ওই গাড়িটি উত্তর-পশ্চিম দিল্লির রোহিনীতে নথিভুক্ত। বর্তমানে গাড়িটি পুলিসি হেফাজতে রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চালক মদ্যপ ছিলেন কি না তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো হচ্ছে।
উল্লেখ্য, কলকাতায় লরির ধাক্কায় মৃত দুই ডাক্তারি পড়ুয়া। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে বেহালার ঠাকুরপুকুরে। পুলিস সূত্রে খবর, একজনের নাম ফাইয়াজ মল্লিক, আর একজন আনন্দ প্রিয়দর্শী। ২ জনই জোকার ESI হাসপাতালের MBBS পড়ুয়া। গত শনিবার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে বাইকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন ফাইয়াজ ও আনন্দ। তখন ফিরছিলেন। ঠাকুরপুকুর থানার পূর্ব পাড়া জেমস সরণীতে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। দুই ডাক্তারি পড়ুয়াকে পিষে দিয়ে চলে যায় লরি।
