Tobacco Taxes High: ধূমপায়ীদের মাথায় পড়তে চলেছে বাজ! সিগারেটের উপর ৩২৫ শতাংশ সেস? কল্পনার বাইরে তামাকপণ্যের দাম...

Tobacco Taxes High: ধূমপায়ীদের মাথায় পড়তে চলেছে বাজ! সিগারেটের উপর ৩২৫ শতাংশ সেস? কল্পনার বাইরে তামাকপণ্যের দাম...
Tobacco Taxes High: সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আর এই অধিবেশনের প্রথম দিনেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নতুন আবগারি বিল পেশ করতে পারেন বলে কথা ছিল। কী হল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ধূমপায়ী ও তামাক সেবনকারীদের জন্য খারাপ খবর। বাড়তে চলেছে নেশার খরচ (tobacco taxes)। তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উপরে কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক বা এক্সাইজ ডিউটি (Excise Duty) বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। তাই দাম বাড়তে চলেছে সিগারেট ও অন্য তামাকজাত পণ্যের। পানমশলার দামও বাড়তে চলেছে।
আরও পড়ুন: LPG Price Slashed: বিরাট সুখবর, বিশাল স্বস্তি! কমল রান্নার গ্যাসের দাম! এখন থেকে কত টাকা গুনতে হবে সিলিন্ডারপিছু?
নয়া শুল্ক
আজ, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আর অধিবেশনের প্রথম দিনেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নতুন আবগারি বিল পেশ করতে পারেন বলে কথা ছিল। এই বিলে পান মশলা ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্যের উপরে অতিরিক্ত সেস বসানোর কথা বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুল্ক থেকে আয় হওয়া টাকা খরচ করা হবে জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের খাতে।
পান মশলায় সেস
এই বিলে পান মশলার উপরেও বসতে পারে সেস। এছাড়া অন্যান্য সিন গুডস-- অর্থাৎ, সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্যের উপরেও অতিরিক্ত সেস বসতে পারে। তবে ছাড় দেওয়া হবে বিড়িতে। এই বিলে এমন বিধানও রয়েছে যে, জনস্বার্থে সরকার পরবর্তী সময়ে সিন গুডসের তালিকায় আরও অনেক পণ্যই সংযোজন করতে পারে। বরাবরের নিয়মমতো এই বিল সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলেই, তা কার্যকর হবে।
কত সেস?
নতুন আবগারি বিলে সরকার ৭৫ এমএম দৈর্ঘ্যের বেশি ফিল্টার সিগারেটের প্রতি এক হাজার স্টিকে ১১ হাজার টাকা সেসের প্রস্তাব দিয়েছে। আগে এই শুল্ক ছিল মাত্র ৭৩৫ টাকা। নন ফিল্টার সিগারেট (৬৫-৭০এমএম) ক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার স্টিকে ৪৫০০ টাকা শুল্কের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা আগে ছিল মাত্র ২৫০ টাকা। অর্থাৎ, ১৮ গুণ বেশি সেস! এছাড়া পাইপ ও সিগারেটে ভরা স্মোকিং মিক্সচারে আগে যে ৬০ শতাংশ সেস ছিল, তা বাড়িয়ে ৩২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন: Explosions in Pakistan: ২৪ ঘণ্টায় পর পর ৭ বিস্ফোরণ! ভয়ংকর বিদ্রোহের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে...
জিএসটি-সেস
২০১৭ সালে জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে আবগারি শুল্ক তুলনামূলকভাবে কম রাখা হয়েছিল, যাতে সেস বসলেও দামে বিশেষ প্রভাব না পড়ে। কিন্তু এবার সেই শুল্কে বড় রকম পরিবর্তন আসতে চলেছে। এই বিলে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদনের ক্ষমতার উপরেও সেস বসবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)