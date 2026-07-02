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মুখে জেট স্প্রে, ঢুকিয়ে রাখত ওয়াশিং মেশিনে! ডে-কেয়ার না নরক? বেঙ্গালুরুতে বিভীষিকা

Bengaluru horror: সিসিটিভি ফুটেজে যে ভয়ঙ্কর তথ্য ফাঁস হল, তা দেখলে শিউরে উঠবেন সকলে৷ এমন পাশবিক? বাচ্চাদের সঙ্গে কেউ এমন করে! ডিজিটাল মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হওয়ার পরই সিসিটিভি ফুটেজ ফাঁস হয়ে যায়। তারপরে সর্বসমক্ষে চলে আসে এই ঘটনা৷

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 02, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:44 AM IST
মুখে জেট স্প্রে, ঢুকিয়ে রাখত ওয়াশিং মেশিনে! ডে-কেয়ার না নরক? বেঙ্গালুরুতে বিভীষিকা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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