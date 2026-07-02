/মুখে জেট স্প্রে, ঢুকিয়ে রাখত ওয়াশিং মেশিনে! ডে-কেয়ার না নরক? বেঙ্গালুরুতে বিভীষিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাজের সূত্রে বাবা-মা তাদের আদরের সন্তানকে রেখে যান ডে-কেয়ার বা ক্রেশে। কিন্তু সেখানে যে এমন নারকীয় অত্যাচার চলতে পারে, তা ভাবতেও পারেননি কেউ। বেঙ্গালুরুর একটি ডে-কেয়ার সেন্টারে ২ বছরের শিশুদের ওপর অমানবিক অত্যাচারের কয়েকটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বেঙ্গালুরুর ব্রুকফিল্ডে এক বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার ক্যাম্পাসেই রয়েছে একটি ডে কেয়ার ইউনিট। বাচ্চাদের সেখানে রেখে ‘নিশ্চিন্তে’ কাজে যেতেন সংস্থায় কর্মরত টেকিরা। কিন্তু সেই ডে–কেয়ারেই নাকি এমন ব্যবহার করা হয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে!
কী ঘটেছিল?
ঘটনাটি ঘটেছে ফরাসি বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ‘ক্যাপজেমিনি’-র বেঙ্গালুরু ক্যাম্পাসের ভেতরে চলা একটি ডে-কেয়ার সেন্টারে। অভিযোগ, সেখানে থাকা ছোট শিশুরা কান্নাকাটি করলে তাদের শান্ত করার নামে ভয়ঙ্কর সব শাস্তি দেওয়া হত। ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, শিশুদের জোর করে ফ্রন্ট-লোডিং ওয়াশিং মেশিনের ড্রামের ভেতর বসিয়ে রাখা হত। বাথরুমে থাকা কমোডের জেট স্প্রে দিয়ে সরাসরি শিশুদের মুখে জল স্প্রে করা হত যাতে তারা চিৎকার করতে না পারে। কান্না থামানোর জন্য অবোধ শিশুদের একা বাথরুমে দীর্ঘক্ষণ লক বা বন্দি করে রেখে ভয় দেখানো হত।
আইনি পদক্ষেপ ও বর্তমান পরিস্থিতি
ভিডিয়োগুলো সামনে আসার পর অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগের ভিত্তিতে বেঙ্গালুরু পুলিস ওই ডে-কেয়ার সেন্টারের ৫ জন মহিলা আয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। পুলিস ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করে দোষীদের বয়ান রেকর্ড করছে। এই ঘটনার খোঁজ নিয়েছে 'কর্ণাটক রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন'-ও। তারা পুরো বিষয়টির ওপর একটি স্বাধীন রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।
সংস্থার সাফাই
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ক্যাপজেমিনির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘আমাদের কর্মীদের এবং তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা ও ভালো থাকাকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই। ঘটনার সঠিক তথ্য সামনে আনতে আমরা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে বেঙ্গালুরু ক্যাম্পাসের অন-ক্যাম্পাস ডে-কেয়ারটি আপাতত সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হল।’
তবে এই ডে-কেয়ার সেন্টারটি ক্যাপজেমিনি সংস্থা নিজেরা চালাত, নাকি বাইরের কোনও সংস্থাকে ক্যাম্পাসের ভেতরে অফিস খুলে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। কর্মজীবী বাবা-মায়েদের নিরাপত্তার ভরসায় যে এমন নির্মম আঘাত লাগতে পারে, তা দেখে স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)