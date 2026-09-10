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Tokenization Explained: বন্ড বাজার থেকে রিয়েল এস্টেট, টোকেনাইজেশন কীভাবে রূপান্তর আনবে আপনার সম্পত্তির মালিকানায়?

টোকেনাইজেশন কী এবং এটি কীভাবে আপনার বন্ড বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের ধারণাই বদলে দিতে পারে? ডিজিটাল যুগের নতুন বিপ্লব 'বন্ড টোকেনাইজেশন'! কয়েক দশকের পুরনো মধ্যস্থতানির্ভর ব্যবস্থা বদলে এখন ক্ষুদ্র মূলধন নিয়েও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা যুক্ত হতে পারবেন বন্ড বাজারে। কিন্তু কীভাবে কাজ করবে এই ব্লকচেইন প্রযুক্তি? আর কীভাবেই বা সুদের টাকা মিলবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 10, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:42 PM IST
Tokenization Explained: বন্ড বাজার থেকে রিয়েল এস্টেট, টোকেনাইজেশন কীভাবে রূপান্তর আনবে আপনার সম্পত্তির মালিকানায়?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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