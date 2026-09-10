/Tokenization Explained: বন্ড বাজার থেকে রিয়েল এস্টেট, টোকেনাইজেশন কীভাবে রূপান্তর আনবে আপনার সম্পত্তির মালিকানায়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের করপোরেট বন্ড বাজার আয়তনে বিশাল হলেও, তা দীর্ঘদিন ধরে ধরে রেখেছে কয়েক দশকের পুরনো প্রক্রিয়া, বিপুল অঙ্কের নূন্যতম বিনিয়োগ (high ticket sizes) এবং তারল্যের অভাব। সাধারণ বা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য এই বাজারে প্রবেশের পথ প্রায় রুদ্ধ বললেই চলে। তবে এই জটিল ও প্রাতিষ্ঠানিক-নির্ভর ব্যবস্থার খোলস বদলে দিতে পারে ব্লকচেইন প্রযুক্তি। সম্প্রতি মুম্বাইতে আয়োজিত 'বন্ড টোকেনাইজেশন সামিট ২০২৬'-এ দেশের অর্থ, নীতি ও প্রযুক্তি খাতের শীর্ষনেতারা আলোচনা করেছেন—কীভাবে বন্ড ইস্যু, সেটেলমেন্ট এবং মালিকানার পুরো পরিকাঠামোকে ব্লকচেইনের মাধ্যমে ঢেলে সাজানো সম্ভব।
টোকেনাইজেশন আসলে কী এবং কীভাবে কাজ করে?
টোকেনাইজেশন কোনো বিদ্যমান আর্থিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে না, বরং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার (Regulatory Guardrails) চৌকাঠের ভেতরে থেকেই বাজারের গতি বাড়ায়। সহজ কথায়, কোনো বন্ড বা সম্পদের মালিকানা ও অর্থনৈতিক অধিকারকে ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিজিটাল টোকেনে রূপান্তর করাই হলো টোকেনাইজেশন। এতে তথ্যের স্বচ্ছতা থাকে ডিজিটাল লেজারে, আর 'স্মার্ট কনট্র্যাক্ট' (স্বয়ংক্রিয় কোড)-এর মাধ্যমে সুদের টাকা প্রদান, মূলধন ফেরত ও নিয়মকানুন মেনে চলার প্রক্রিয়াগুলি মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়।
টোকেনাইজেশনের ৪টি প্রধান সুবিধা:
সহজ প্রবেশাধিকার (Access): বড় অঙ্কের বন্ডকে ছোট ছোট ডিজিটাল ইউনিটে ভাগ (Fractionalization) করার ফলে ক্ষুদ্র ও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কম পুঁজি নিয়েও বন্ড বাজারে বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন।
গতি ও দক্ষতা (Speed): স্মার্ট কনট্র্যাক্টের মাধ্যমে সুদের কুপন পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট স্বয়ংক্রিয় হওয়ায় সময় বাঁচে এবং প্রায় রিয়েল-টাইমে লেনদেন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
স্বচ্ছতা (Transparency): ব্লকচেইনে সংরক্ষিত তথ্যে কারচুপি করা যায় না। SEBI ও RBI-এর নিয়ম মেনে KYC-সংযুক্ত ওয়ালেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বিনিয়োগকারী—উভয়েই লেনদেনের স্পষ্ট হিসাব বা অডিট ট্রেইল দেখতে পান।
কমে আসা খরচ (Economics of Issuance): মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা কমে যাওয়ায় ইস্যু ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ অনেকটাই কমে আসে, ফলে ছোট আকারের বন্ড ইস্যু করাও লাভজনক হয়ে ওঠে।
নিয়ন্ত্রক কাঠামোর চ্যালেঞ্জ
প্রযুক্তি তৈরি থাকলেও মূল চ্যালেঞ্জ হলো আইনি ও নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা। সামিটের বিশেষজ্ঞরা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, KYC/AML অনুপালন, ট্যাক্সেশন এবং প্রচলিত ডিপোজিটরিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা না গেলে এই প্রযুক্তি কেবল এক্সপেরিমেন্টাল 'স্যান্ডবক্স'-এই আটকে থাকবে, মূলধারায় নামতে পারবে না।
ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ভবিষ্যৎ
ভারতের জন্য সবচেয়ে আশার কথা হলো—দেশের নিজস্ব ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (যেমন UPI, অ্যাকাউন্ট অ্যাগ্রিগেটর এবং ই-রুপি পাইলট) ইতিমধ্যেই অত্যন্ত পরিপক্ব। যদি ব্লকচেইন-ভিত্তিক এই বন্ড ব্যবস্থা ভারতের বিদ্যমান ডিজিটাল স্ট্যাকের সাথে যুক্ত হতে পারে, তবে ভারত বিশ্বমানের এবং নির্ভরযোগ্য একটি টোকেনাইজড বন্ড ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সক্ষম হবে। যা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের কাছে ফিক্সড ইনকাম অ্যাসেটের দুয়ার খুলবে, অন্যদিকে মূলধন দ্রুত সঞ্চালনে সাহায্য করবে।
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