Rule Change From 1st April: ১ এপ্রিল থেকেই টোল প্লাজাগুলো হয়ে যাচ্ছে ক্যাশলেস, বদলে যাচ্ছে আরও ৪ নিয়ম

Rule Change From 1st April: ১ এপ্রিল থেকেই টোল প্লাজাগুলো হয়ে যাচ্ছে ক্যাশলেস, বদলে যাচ্ছে আরও ৪ নিয়ম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামিকাল ১ এপ্রিল থেকে বদলে যাচ্ছে বেশকিছু নিয়ম। নতুন আর্থিক বছরে টোল প্লাজা হয়ে যাচ্ছে ক্যাশলেস। গাড়ির চালকদের টোল দিতে হবে FASTag বা UPI পেমেন্টের মাধ্যমে। মঙ্গলবার রাত ১২টার পর দেশের কর এবং ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত ৩টি প্রধান কাজের সময়সীমা শেষ হচ্ছে। আগামিকাল থেকে কর, রেলওয়ে এবং বাজার সংক্রান্ত ১০টি নিয়মেও বদল আসতে চলেছে।
পিপিএফ
পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (PPF), ন্যাশনাল পেনশন স্কিম (NPS) বা সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (SSY) অ্যাকাউন্ট সচল রাখতে প্রতি বছর ন্যূনতম ২৫০-৫০০ টাকা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যথায়, অ্যাকাউন্টটি পুনরায় সক্রিয় করতে আপনাকে জরিমানা দিতে হবে।
করছাড়
আপনি পিপিএফ বা জীবন বীমায় বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পেতে পারেন। স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়াম এবং চিকিৎসার খরচের ওপর সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া সম্ভব।
চাকরিজীবীদের জন্য
আপনি যদি চাকরি করেন, তবে ট্যাক্স বাঁচানোর জন্য আপনার করা বিনিয়োগের প্রমাণপত্র দ্রুত অফিসে জমা দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে, বাড়ি ভাড়ার রসিদ, বিমার প্রিমিয়ামের রসিদ, হোম লোনের সুদের সার্টিফিকেট। যদি সময়মতো এই নথিগুলো জমা না দেন তাহলে আপনার অফিস আপনার শেষ মাসের বেতন থেকে বেশি পরিমাণে TDS কেটে নেবে। এই বাড়তি কেটে নেওয়া টাকা ফেরত পেতে আপনাকে আয়কর রিটার্নফাইল করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
টোল প্লাজা
যদি গাড়ি থাকে, তবে আজই গাড়ির ফাসট্যাগ অ্যাকাউন্টটি সক্রিয় বা রিচার্জ করে নিন। আর যদি ফাসট্যাগ ব্যবহার না করেন, তবে আপনার স্মার্টফোনে ইউপিআই পেমেন্ট (যেমন: GPay, PhonePe বা Paytm) সচল আছে কিনা দেখে নিন। আগামিকাল থেকে ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবস্থা ছাড়া টোল প্লাজায় পৌঁছালে আপনাকে জরিমানা দিতে হতে পারে অথবা সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হতে পারে। কারণ, আগামিকাল থেকে সমস্ত টোল প্লাজায় শুধুমাত্র ফাসট্যাগ বা ইউপিআই-এর মাধ্যমেই টাকা নেওয়া হবে।
তেল গ্যাসের দাম
মাসের প্রথম দিনই তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়। ১ এপ্রিল ৬টা তেলের নতুন দাম ঘোষণা হবে। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বাড়তেও পারে। এভিয়েশেন ফুয়েলের দাম বাড়লে বিমানের টিকিটের দাম বাড়তে পারে।
