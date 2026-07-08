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দ্য লেথাল স্কোয়াড: ৩১২টি অপারেশন! এনকাউন্টারেই 'হিরো' ভারতের শীর্ষ ১০ স্পেশালিস্ট

10 Biggest encounter specialist: রিল নয় রিয়েল, বলিউডের অ্যাকশন সিনেমাকেও হার মানায় এই ১০ পুলিস অফিসারের জীবন! আন্ডারওয়ার্ল্ডের বুকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল যাঁরা। ভারতের MSf ১০ জন বিতর্কিত এনকাউন্টার হিরো কারা জানেন?

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 08, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:59 PM IST
দ্য লেথাল স্কোয়াড: ৩১২টি অপারেশন! এনকাউন্টারেই 'হিরো' ভারতের শীর্ষ ১০ স্পেশালিস্ট
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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